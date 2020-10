Una destacada médica carlospacense salió al cruce de Emilio Iosa

La prestigiosa médica carlospacense Cecilia Toledo salió al cruce de las acusaciones del ex candidato a intendente por Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, contra el sistema de salud de la ciudad y el Hospital Sayago. La doctora, quien fue premiada como «Ciudadana Destacada» por el Concejo de Representantes, aseguró que hay dirigentes que emprendieron una «campaña de desprestigio» contra el nosocomio local y sus profesionales buscando «hacer política» con la pandemia.

Toledo, quien se destacó por su labor en la «Base Marambio» de la Antártida Argentina, dijo: «Me duele profundamente que se desprestigie a nuestro hospital. Yo como profesional de la salud trabaje muchos años allí y puedo decirlo con orgullo y un gran sentido de pertenencia. Hemos visto nacer, hemos salvado vidas y hemos sentido la frustración de no poder hacer nada para salvarlas». También hizo referencia al faltante de insumos y aclaró que la compra de los mismos le corresponde al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y luego se realizará su distribución.

«Les puedo asegurar que ni con obra social en ocasiones se consiguen los hisopados o test (...) Nuestro querido hospital, al que elijo una y otra vez , (dónde en pleno aislamiento se me realizó una cirugía por cuadro de apendicitis) no tiene camas COVID porque así lo dispuso el COE (Centro de Operaciones para la Emergencia). En caso de recibir a un paciente sospecho #que requiera internación# , éste será trasladado en ambulancia al lugar que haya camas disponibles, sea Domingo Funes, Alta Gracia , o Córdoba Capital»; explicó en referencia a las críticas sobre la falta de camas de internación para infectados.

Toledo también indicó que «la irresponsabilidad social llevó al límite el número de contagios y la ocupación de camas». «No se consiguen camas en Hospital Allende, Privado, etc, etc .Nuestro hospital continúa recibiendo partos, cesáreas, infartos, ACV, abdómenes agudos, politraumatizados, etc, etc etc»; puntualizó en una publicación que difundió en las redes sociales.

En relación a las declaraciones de Iosa, cuestionó: «No me parece que un médico sanitarista cómo el que está al frente del espacio político Carlos Paz Despierta, alarme a la sociedad de nuestra comunidad utilizando un tema tan sensible, que bien, sabe que genera atención e impacto. Me gustaría que este doctor (Iosa), se pusiera a disposición del municipio, consiguiendo insumos, ya que tiene contactos con el gobierno nacional y que con su hospital móvil (ese que utiliza para su Fundación Deuda Interna) en todo caso, se ponga a realizar acciones que sumen y no que dividan. Realmente, lo hacía trabajando en Orán (Salta) dónde piden médicos desesperadamente. Pero ya ven , en la cancha se ven los pingos. Sus Wichis pueden esperar».

«No me corresponde a mí aclararle esto a la comunidad, tampoco al intendente, en todo caso tenemos un secretario de Salud que es quién debe tener la capacidad de gestionar y desmentir esto. Los protocolos cambian por la falta de insumos, es verdad que nos basamos en la clínica, pero para cuadros leves o sintomáticos, no para los graves. Hospital Sayago, siempre con y por vos. . Para ejemplo, basta un botón»; concluyó Toledo.