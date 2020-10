Ramón Mestre: "Hace 20 años que pagamos el impuesto al fuego y se nos incendia todo"

El ex intendente de la ciudad de Córdoba y actual presidente de la UCR a nivel provincial, consideró que es "imperioso" un llamado a la unidad nacional y a especialistas que sepan cómo se sale de la grave situación por la que atraviesa el país.

Criticó duramente al gobernador Juan Schiaretti y apuntó claramente contra Mario Negri. Sin mencionarlo dijo que hay gente que se muere por la pandemia y de hambre, y hay otras que piensan en candidaturas y en seguir "chupándole la teta" al estado.

Por Luis Manuel Martínez

Córdoba

El ex intendente de la ciudad de Córdoba y actual presidente del radicalismo provincial, Ramón Mestre abordó la realidad que atraviesa y padece hoy el país, y la provincia en plena pandemia del Coronavirus.

En diálogo con El Diario dijo, "yo quería ser gobernador; ni diputado, ni senador ni legislador provincial, y es por eso que ni bien dejé la intendencia volví a mi estudio jurídico, a vivir de lo que me da mi profesión" destacó Mestre, quien no volvió a ocupar un cargo público.

Fiel a su estilo y con agenda abierta para el diálogo, Ramón Mestre fue categórico al señalar que el gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández, aprovechó la pandemia para cerrarse al diálogo e intentar aplicar recetas mágicas que solo produjeron pobreza extrema, angustia, inestabilidad y pérdidas de empleos.

"La grieta no se cierra de un solo lado. El presidente debería llamar a un consenso nacional. Los especialistas a nivel mundial señalan con mucha seriedad que cuando todo esto pase, la economía va a ser similar a una post guerra. A la gente no solo le preocupa estar encerrada, le preocupa la inseguridad, la falta de oportunidad, la educación que se ha limitado para aquellos que pueden acceder a la conectividad. El ciudadano repudia que en medio de tantos problemas se decida darles prioridad a aquellos temas que no darán una solución inmediata a sus graves problemas como la reforma judicial. Claro que es necesaria, pero en estos momentos no es oportuna", destacó el líder radical.

Con respecto al trascendido sobre la fórmula del espacio "Cambiemos" (radicalismo-PRO), que sería Mario Negri y María Eugenia Vidal, Mestre prefirió no referirse al tema describiendo lo que sucede:

"En las últimas semanas tuve que sepultar amigos y personas que he conocido y querido y que han fallecido por el Covid-19. Yo la verdad no tengo estómago para hablar de candidaturas, ni mucho menos de elecciones. Les tendría que preguntar a ellos, por mi parte quiero aportar mi experiencia y ponerme a disposición de lo que pueda aportar. Hay dirigentes que le vienen chupando la teta al estado desde hace treinta años, y seguramente están pergeñando, como seguir haciéndolo". subrayó.

Sobre Martín Llaryora: "no opino sobre ese señor"

El dos veces intendente de la ciudad de Córdoba, dijo que prefiere llamarse al silencio y no dar una opinión: "al vecino de Córdoba se le habla con hechos, y la credibilidad de un dirigente pasa por las acciones" sentenció.

Sobre Juan Schiaretti: "es un abanico de desaciertos"

"Pagamos los impuestos más caros del país, Epec nos hace pagar la luz más cara del país, hace 20 años que pagamos el impuesto al fuego y se nos incendia todo, cientos de negocios se cierran a diario, el turismo que tiene un rol fundamental en la economía de los cordobeses se nos cae a pedazos porque en tantos meses de encierro no tuvieron ni la inteligencia, ni la capacidad de poder idear un sistema a para que una familia pueda moverse interdepartamentalmente; o aunque sea, dentro de su propio departamento. Schiaretti, no nos explica el accionar de la mala policía, está sumido en un silencio que aturde" concluyó.