Evo Morales agradeció a Alberto y Cristina por su estadía en la Argentina

A poco más de un mes de su regreso a Bolivia tras su exilio en México y la Argentina, Evo Morales agradeció hoy "el cariño, la solidaridad y el acompañamiento" del Gobierno nacional y del pueblo argentino al cumplirse un año de su llegada a suelo argentino tras su polémica renuncia a la presidencia del vecino país.

Llegaba desde la tierra mexicana que me dio refugio por un mes. Tierra a la que había llegado gracias a los esfuerzos tuyos, del presidente Andrés Manuel López Obrador y de otros presidentes y expresidentes que me salvaron la vida", indicó el exmandatario en la misiva dirigida a Alberto Fernández.

"Cuando llegué al aeropuerto de Ezeiza, me recibieron dirigentes sindicales que se habían organizado para darnos no solo la bienvenida, sino también seguridad. Fue un momento de gran emoción, tú habías asumido la Presidencia dos días antes y, yo me acercaba lo más que podía a mi querida Bolivia", recordó.

Asimismo, añadió que "desde el primer momento, recibí el cariño, la solidaridad y el acompañamiento tuyo, de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) y del pueblo argentino. Nunca me sentí solo, siempre supe que esos gestos eran una muestra del amor y la unión que nuestros pueblos sienten desde su nacimiento".

"Lamento profundamente que mi presencia en Argentina haya sido motivo de presiones que desde el Norte incluso amenazaron con el retiro de inversiones. Saludo y agradezco tu entereza en momentos tan difíciles", escribió Morales al presidente Alberto Fernández en una carta difundida en su cuenta de Twitter y replicada por la agencia de noticias Télam.

"Hermano Presidente, durante mi estadía en Buenos Aires se escribieron importantes páginas de la historia de la victoria popular del 18 de octubre. Garantizamos la unidad, conformamos el binomio y organizamos la resistencia a la dictadura", indicó en referencia al regreso al poder del MAS de la mano del actual presidente Luis Arce.

"Presidente, todo eso hubiese sido muy difícil sin la solidaridad de hermanos como tú. Nunca olvidaré el tiempo de mi exilio argentino, nunca olvidaré la solidaridad del pueblo argentino que ahora es también mi pueblo, nunca olvidaré los abrazos y el apoyo de mis hermanas y hermanos bolivianos que viven en Argentina", expresó el dirigente en su carta que cierra con un "¡Que viva la Patria Grande!".