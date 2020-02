Patricia Bullrich negó que haya existido lawfare en la era macrista

País.- La ex ministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, negó hoy que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri haya habido casos de "lawfare" y consideró que "no hay era macrista en la Justicia" sino que, "en la era macrista, los jueces sintieron que había muchísima más libertad para trabajar".

"Lo que generamos justamente fue un ambiente de respiración que no existía hasta que nosotros llegamos", aseveró esta mañana la ex funcionaria, al salir al cruce de quienes, desde el oficialismo, aseguran que durante la gestión de Cambiemos existió "lawfare", es decir una "guerra judicial".

En este sentido, en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red, Bullrich afirmó no estar "para nada de acuerdo" con ese planteo, que -dijo- implicaría pensar que "las personas que fueron llevadas a juicio, hayan sido llevadas por su ideología y no por sus hechos".

"No hay era macrista en la Justicia. La Justicia es la justicia. En la era macrista, los jueces sintieron que había muchísima más libertad para trabajar", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

Por otro lado, entendió que constituye "un hachazo a la libertad de expresión" un proyecto de ley impulsado por un grupo de legisladoras en el Senado que, según publicó hoy el diario Clarín, dejaría sin efecto la prisión preventiva si los medios influyen en la percepción de inocencia de los acusados.

"Esto se llama censura, control de la opinión, destrucción de la libertad de prensa. Esto es un hachazo a la libertad de expresión. Esto no pasará!!!!", tuiteó hoy la titular del PRO en relación a esta iniciativa, a la que consideró, a la vez, "algo insólito e increíble".

"Me parece una invención absolutamente fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total", aseveró Bullrich en relación a -indicó- "que a alguien se le cruce por la cabeza que la opinión de un periodista genere consecuencias en las causas penales".

En otro orden, Bullrich aseguró que Cambiemos "está a favor de que no haya jubilaciones de privilegio en la Argentina" y sostuvo que fue ese bloque parlamentario el que, en diciembre pasado, "denunció que en la Ley de Emergencia Económica había desaparecido subrepticiamente el artículo referido a las jubilaciones de privilegio".

"No hubo una explicación de por qué desapareció ese artículo en el paso de Diputados a Senadores". afirmó la ex funcionaria, quien, por otro lado, desafió al oficialismo a "debatir nuevamente una nueva fórmula jubilatoria" para el cálculo de los incrementos en los haberes de ese sector.

"También hay que debatir una nueva fórmula jubilatoria y terminar con el decreto, que es un mecanismo que le saca institucionalidad y previsibilidad a los jubilados", opinó. (Télam)