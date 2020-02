Alberto Fernández pidió disculpas por sus dichos sobre los militares

País.- El pedido que realizó el presidente de "dar vuelta la página" con las Fuerzas Armadas generó una fuerte molestia entre las víctimas de la última dictadura militar. Ahora, Alberto Fernández buscó disculparse con los afectados y afirmó: "Que nadie crea que niego el horror vivido".

“Toda la Argentina debe dar vuelta la página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”, afirmó Fernández durante el acto de despedida que encabezó ante un contingente de militares que partieron hacia Chipre como Cascos Azules.

Esta frase generó un notorio malestar entre las organizaciones de Derechos Humanos y las propias víctimas de la dictadura. Es por eso que en un extenso hilo de Twitter buscó aclarar su postura y disculparse con los afectados.

Tras recordar el momento en que dijo la polémica frase, el presidente afirmó su referencia se debía que "ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FF.AA. habían surgido en democracia", por lo cual señaló: "Por eso dije que podíamos 'dar vuelta la pagina'. Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado".

"Hablé también de las inconductas de muchos oficiales que en el pasado fueron parte de ese perverso accionar. Esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas", señaló al buscar aclarar cada una de las palabras que generaron polémica.

Es por eso que se disculpó: "Nunca quise causar en ellas (las víctimas) el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables".

"Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", dijo el presidente y concluyó: "No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el 'nunca más' que pregonamos sea 'nunca más' en la Argentina".