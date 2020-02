UCR. Negri no asistiría a la Convención partidaria de Villa Giardino

Córdoba.- El 6 y 7 de marzo los radicales volverán a verse la cara en el marco de la Convención partidaria que se desarrollará en el hotel de Luz y Fuerza de Villa Giardino. Se supone que tras sacarse los trapitos sucios al sol por lo sucedido políticamente en el 2019, donde la UCR tuvo duras derrotas electorales, los máximos referentes el diputado nacional Mario Negri, el ex intendente de la ciudad de Córdoba Ramón Mestre, el actual legislador Dante Rossi, y el intendente de Bell Ville, Carlos Briner mostrarán sus cartas para conducir y rearmar el partido pensando en el 2021.

Según fuentes cercanas al bellvillense, éste se asomará a la Convención con claras aspiraciones de convertirse en el “hombre de la unidad” que aglutine a todos los núcleos.Sin embargo, es tan grande la dispersión de radicales por todo el territorio cordobés, que aún no se sabe a ciencia cierta quien participará y quien quedará afuera de la discusión.

Desde el pasado sábado, el diputado Nacional Mario Negri, se encuentra en Jujuy visitando a su amigo y gobernador Gerardo Morales. Desde la provincia norteña Negri anunció que el próximo viernes, en la ciudad de Córdoba, realizará un plenario dentro de su núcleo con la finalidad de “definir” su participación o no en la convención radical de marzo.

Un vocero de Negri, adelantó a EL DIARIO que la situación con Ramón Mestre es de carácter “irreconciliable.” “Imagínate que cuando Mestre pide licencia hace suspender a la vicepresidenta primera del radicalismo Patricia De Ferrari, por haber sido candidata por “Juntos por el cambio”, todo para que en la presidencia quede Alberto Zapiola, y eso Mario no olvida."

Si bien se intenta que la decisión de no asistir tenga un carácter democrático, lo cierto es que las cartas están echadas y Negri no iría a la convocatoria en Villa Giardino. De confirmarse esta noticia, serían varios soldados provinciales que quedarán al margen de la asistencia, muchos de ellos del valle de Punilla. Otro que no asistiría, es el propio presidente del radicalismo de Punilla Edgar Larrea ni el ex intendente de La Falda, Eduardo “Cacho” Arduh. En tanto, radicales que gobiernan municipios y comunas en Punilla no han fijado postura y varios de ellos están entre la espada y la pared.

Por su lado, el Legislador Dante Rossi, ha tomado por estos días una postura de no involucrarse en ninguna pelea partidaria y mirar al 2023, perfilándose como un pre candidato natural del radicalismo para la gobernación provicnial.

Zanjadas sus diferencias con Carlos Becerra, Rossi dio a conocer el pasado sábado un cronograma de trabajo en varios barrios capitalinos y la próxima semana hará lo propio para varias localidades del interior provincial.

