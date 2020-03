El gobierno anunciará medidas económicas

País.- Alberto Fernández adelantó que este lunes se reunirá a las 11 con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con los intendentes del primero y el segundo cordón del conurbano "de todos los sectores políticos" para "ver qué logística tenemos que desplegar" en el principal distrito del país, frente al coronavirus.

Reconoció que "va a haber cada día más casos" de coronavirus en el país pero advirtió que "lo importante es que esos casos se puedan atender" y que no colapse el sistema de salud, por lo que instó a la sociedad a cumplir con el distanciamiento social. Anunció también que el gobierno nacional dará a conocer este lunes medidas para mitigar el impacto del aislamiento para los sectores más afectados, entre ellos, monotributistas, pymes, pequeños comerciantes y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Cada persona que se queda en su casa, además de no contagiarse, es una persona que ayuda a que el virus no se propague.



Este lunes se anunciará el sistema de "precios máximos" para "2.000 productos de la canasta básica" alimentaria, con el objetivo de que el sector empresario "no se abuse de la gente". "Vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila", sostuvo en entrevista con Telefe y Radio Rivadavia.

Pero aclaró que "la urgencia no es la economía. La urgencia es la vida de la gente. La economía se va a frenar. No tengan dudas. Y el Estado tiene que empezar a dar respuestas. Y esas respuestas van a llegar", sentenció. "No vamos a poder evitar el parate en la economía. Lo vamos a tener que enfrentar entre todos", agregó.

"Me importa la salud de los argentinos, esa es mi prioridad", afirmó desde la residencia de Olivos El jefe de Estado dijo que se siente "acompañado por la gran mayoría de los argentinos", aunque habló también de quienes "no entienden" la situación en la que se encuentra el país.

También remarcó que desde el gobierno nacional se "hizo todo lo que podía hacer para evitar que (el coronavirus) se propague a gran velocidad", y destacó "la respuesta de los profesionales de la salud", que "es maravillosa".

Por último, el Presidente anunció que están "comprando respiradores" para proveer a los distritos que lo requieran mientras se intenta aplanar la curva de contagios, con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto desde el 20 hasta el 31 de marzo por decreto de necesidad y urgencia.

La Reunión

El presidente Alberto Fernández encabezará un encuentro, este lunes a las 11, con el gobernador Axel Kicillof y los intendentes del primero y el segundo cordón del conurbano bonaerense “de todos los sectores políticos” para “ver que logística tenemos qué desplegar” en el principal distrito del país frente al coronavirus.

El Presidente explicó que “el epicentro del problema está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores” y que la cantidad de contagiados en ese sector es del 70% del total del país. Tanto el gobernador como muchos intendentes están preocupados por los problemas en varios distritos, que van desde lo sanitario - para enfrentar la pandemia, si esta se extiende-, hasta lo económico y social, ya que muchos habitantes del conurbano trabajan en el sector informal y esta cuarentena les trae serios problemas para llevar dinero a sus hogares.