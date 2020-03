Alberto Fernandez sobre el Coronavirus: «No deberíamos alarmarnos»

País.- El presidente Alberto Fernández pidió no alarmarse frente al primer caso de coronavirus constatado en el país, al destacar que el paciente, internado “preventivamente” en cuarentena en una clínica porteña, fue “detectado a tiempo” y que “no tuvo vínculo” con otras personas.

“Al paciente lo detectamos con tiempo. Su internación es preventiva porque no tiene síntomas definidos. Viajó en primera y no tuvo vínculo con gente. No deberíamos alarmarnos, aunque sí estar atentos”, sostuvo el mandatario, en diálogo con los medios, minutos después de la conferencia brindada por el ministro de Salud, Ginés González García.

Un hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa y regresó al país el domingo a través del aeropuerto de Ezeiza se convirtió en el primer paciente con coronavirus Covid-19 en la Argentina, confirmó esta tarde el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Estuvo entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus, y también de España.