Martín Lucas: «Los ausentes solo quieren gambetear la autocrítica»

Villa Giardino. A tan sólo tres días del inicio de la convención radical anual en Villa Giardino, se sigue especulando sobre quiénes participarán y qué dirigentes estarán ausentes. Ayer en un diálogo breve y escueto con EL DIARIO, el presidente del radicalismo del valle de Punilla, Edgar Larrea, aseguró que la conducción por voto mayoritario decidió asistir: "Sí vamos" dijo Larrea.

«La posición de Punilla es participar del encuentro y tratar de auspiciar un próximo Comité Provincia de unidad que lo presida un dirigente respetados por todos y que no tenga aspiraciones futuras, y el resto integrado por todos los sectores sin que ninguno tenga mayoría propia, y por supuesto que haya igualdad de género y de procedencia entre capital e interior». Y agregaron: «lo que buscamos es el consenso, hay que construir un nuevo radicalismo con posibilidad de promocionar nuevos dirigentes y proponer la agenda de la política cordobesa, tenemos muchos dirigentes en la universidad, organizaciones intermedias, sindicatos y asociaciones gremiales de la producción, que tenemos que articular su esfuerzo, lo que no podremos lograr con mirarnos el ombligo pensando que la realidad pasa por ahi, hay que terminar con él internos o y hacer más radicalismo».

Por otro lado, comenzaron a alzarse voces a favor y en contra de la decisión de Mario Negri, quien ya dijo que prefiere viajar a la vendimia mendocina que asistir a Villa Giardino.

Ayer, Martín Lucas, Secretario del Comité Capital de la UCR de Córdoba, dialogó con EL DIARIO asegurando que, según los anuncios públicos de los distintos sectores del quehacer de la vida interna de la UCR, una fracción muy importante no estará presente en el tradicional debate del próximo viernes y sábado en Villa Giardino: "De confirmarse esta situación, el radicalismo de Córdoba estará desaprovechando una nueva ocasión, a fin de ir acercando posiciones que lo hagan cumplir con la responsabilidad que el centenario partido tiene con la ciudadanía, presentarle una alternativa al gobierno provincial. Cada vez que un radical se manifiesta hacia la sociedad, lo hace atravesado por el vicio endogámico de criticar a sus correligionarios y así se obtura la posibilidad de la construcción de una opción para Córdoba".

Lucas dijo que no se trata de gambetear la autocrítica y las responsabilidades, sino que, a partir de ello, transitar la búsqueda de caminos comunes sobre la base de propuestas a los problemas reales de la gente. "En cuatro años, Córdoba va a seguir gobernada por el mismo sesgo partidario, que llevará veinticuatro años en el poder, el que hoy ejerce en una dimensión que lo acerca a la suma del poder público. Todos los resortes del Estado, son manejados casi sin excepción por el peronismo en la Provincia; el Parlamento, la Administración y la Justicia, son ejercidos libres de controles. Será por los aciertos del Gobierno, en alguna medida, pero también por la defección de nuestro partido que hoy se muestra al borde de la fractura. Negar esto, es negar la realidad, el primer paso, es aceptarlo".

El dirigente aseguró que «el segundo paso es recuperar la identidad forjada a través de ciento treinta años de historia y representación. Hoy las banderas del radicalismo las agitan otras fuerzas políticas, sin que parezca importarles, a los que debieran estar haciendo flamear las conquistas sociales, los derechos humanos, los consensos fundamentales, la revalorización de la política, la ética de la solidaridad, la democracia recuperada y tantos logros y valores que son el histórico signo distintivo de radicalismo en la historia argentina».

Más de 500 radicales

Por otro lado se conoció que al menos unos 500 radicales de toda la provincia coparán el hotel de Luz y Fuerza de Villa Giardino. "Hay indefinición con movilización de parte de Ramón Mestre, se debate entre preocupaciones varias y el dilema de como reinteresar al afiliado. "Respecto a Mario Negri, difícilmente juegue este partido, es que sus intereses por varios motivos externos a Córdoba como jugadas en el plano nacional y afrentas al federalismo que debe defender para no descuidar su liderazgo legislativo lo ocupan, también lo ocupa el resabio de Cambiemos y los liderazgos subyacentes allí dentro, de manera que los problemas domésticos cordobeses y partidarios internos los relega a segundo o tercer plano, toda vez que su hijo no revista para la UCR, aunque esto en particular le preocupa. En síntesis, está en el mejor escenario para él y lejos del dedo acusador partidario, dedo que por otra parte se siente aliviado de tenerlo lejos y de tener que actuar con varios omisores a la Carta Orgánica Partidaria" indicó un dirigente.

El mismo aseguró que la definición será larga "se hará esperar, nada nuevo bajo el sol radical en lo que es jugar con los tiempos".

Lo cierto es que la energía y dinámica que impuso "Grandeza Radical", grupo transversal al que el bellvillense Carlos Briner dio su nombre, no para de motivar, logrando que todos se vayan poniendo en marcha, hasta los retirados. Por ahora mucha actividad volcánica, buena por cierto; preferible a la inactividad. Parece ser que el lema sumar y unir de Grandeza Radical va dejando su huella.