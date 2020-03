Cornejo abrirá hoy la Convención que busca unir al radicalismo cordobés

Villa Giardino. En busca de unificar criterios y objetivos que lo alejen de las cataratas de derrotas que el radicalismo cordobés ha tenido en los últimos 20 años, comienza hoy en las instalaciones del hotel del gremio de Luz y Fuerza en Villa Giardino, un encuentro provincial organizado por el Comité provincial que lidera el ex intendente de Córdoba Ramón Mestre.

El encargado de hacer la apertura del encuentro será el ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional.

Cornejo y Mestre fueron parte de un grupo de dirigentes del radicalismo que durante 2019 mostraron públicamente diferencias con el manejo de la economía que hacía Mauricio Macri, y reclamaron Primarias para dirimir candidaturas.

El ex gobernador ha pedido que la apertura de la convención sea a las 15 horas exactamente, ya que de inmediato viajará a Mendoza, para participar de la máxima fiesta provincial como es la Vendimia. Esta noche en la "Vía Blanca" donde las reinas departamentales hacen su presentación oficial ante el público presente, Cornejo compartirá el palco oficial junto al diputado cordobés Mario Negri, el gran ausente de la convención de Villa Giardino.

La convención radical que comenzará hoy y se extenderá hasta mañana pasado el mediodía, tendrá como eje centrales tres temas que se debatirán en comisiones como lo son la "Realidad de la UCR", "Situación Nacional" y "Realidad Económica- Social de la provincia de Córdoba". En una de estas comisiones hablará la diputada nacional Carla Carrizo, mientras que otra será coordinada por el politólogo y periodista Claudio Fantini.

A lo largo del debate los dirigentes y militantes dejarán expuesta una vez más las grandes diferencias que se profundizaron el año pasado cuando la UCR llevó dos candidatos a gobernador y en la mayoría de las comunas y municipios dos candidatos. Esto trajo aparejado que en el 2019, la UCR perdiera la conducción de 40 localidades cordobesas.

Habrá además pedido de expulsiones para aquellos que no se alinearon con los objetivos del partido, como así también se esperan fuertes cruces, aunque algunos de quienes lo pueden refutar no asistirán, como es el caso de los faldenses Eduardo Arduh y Javier Dieminger: "les pidió Negri que no asistieran" dijo una fuente cercana al negrismo, quien también señaló que no concurrirá el actual dirigente carlospacense Daniel Velázquez.

Mas allá de la contundente movida que hará el mestrismo, se espera también que haga lo propio el actual legislador Dante Rossi, quien ya armó equipos de trabajo con miras a la gobernación del 2023. Por último el bellvillense Carlos Briner también llegará acompañado por un importante número de militantes.

Punilla bajo cero

Los dirigentes del valle de Punilla en su mayoría le responden a Mario Negri. De Capilla del Monte sólo asistirá el dirigente Osvaldo Oros, quien trabaja para que el bellvillense Carlos Briner sea el candidato del consenso.

A comienzos de semana, el presidente de la UCR de Punilla, Edgar Larrea indicó que asistirá y que lo hará acompañado de varios dirigentes "de peso" del valle. Quienes ayer habían confirmado su presencia son dirigentes de Los Cocos, Huerta Grande, La Cumbre, Cosquín y algunos del sur de Punilla.

La apuesta de Cornejo

Tras la derrota electoral de Juntos por el Cambio y luego de ser reelecto al frente del Comité Nacional, el actual diputado comenzó su recorrido por el país trabajando para la unidad del radicalismo y el afianzamiento de la coalición, ahora opositora.

A fines de enero, estuvo en la ciudad de Mar del Plata, junto al titular del comité bonaerense, Daniel Salvador y al presidente del bloque de diputados provinciales, Maxi Abad. La imagen que se buscar proyectar es la de un radicalismo unido, al mismo tiempo que modificarán la dinámica interna de la coalición marcando diferencias con el PRO.

En las filas del radicalismo hay consenso sobre la necesidad de generar una relación "más horizontal" con los «amarillos». En esa línea de acción, Cornejo tiene previsto desembarcar en la provincia de Santa Fe, para mostrase junto a José Corral. La visita a la provincia que hoy atraviesa una crisis de seguridad, no tiene fecha definida. El 28 de este mes, viajará a Chubut. Allí, se realizará la convención del radicalismo provincial. El mandamás de la UCR se trasladará luego a la Patagonia para continuar aceitando la vida orgánica del partido centenario.

Actividades

Intendentes de más de medio centenar de pueblos y ciudades cordobesas que administra la Unión Cívica Radical participarán entre hoy y mañana sábado del Encuentro Nacional del Radicalismo de Villa Giardino.

La reunión comenzará a las 15 horas con los discursos de bienvenida del jefe municipal anfitrión Omar Ferreyra y del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo.

A las 16 comenzará el trabajo de comisiones donde tendrán una activa participación los jefes municipales cordobeses de la UCR.

El Foro Radical será representando por su presidente Ariel Grich y por su vicepresidente Oscar Saliba entre otros autoridades.