Cornejo: «no ha sido buena la desunión del radicalismo de Córdoba»

Villa Giardino.- "No ha sido buena la desunión del radicalismo en Córdoba" aseguró Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional de la UCR en su discurso de apertura del encuentro provincial del radicalismo en el hotel del gremio de Luz y Fuerza en Villa Giardino.

En su discurso apuntó contra el peronismo duramente y aseguró: "hemos pasado por las buenas y malas experiencias pero la mayoría son buenas experiencias y en mi casa en Mendoza como continuador de otros gobiernos radicales hemos puesto el estado de pie los campeones del relato no habían hecho nada por la igualdad entre el hombre y la mujer, los campeones del relato en los ocho años anteriores también en Mendoza, en los ocho años no no crearon ni un solo refugio para mujeres que sufren violencia de género y en sólo cuatro años en la provincia creamos 15. Y en los municipios de administración radical creamos 8 más de esos 15. Hechos no palabras, relato contra acciones".

En la educación publica, mejoramos sustantivamente en Mendoza. Más del 50% de los chicos en Mendoza abandonaba la secundaria y hoy años después el 60% está concurriendo a la secundaria, pero hay un 40 que, un poquito más de 40 que no y no me enorgullece. Su rendimiento en la secundaria ha mejorado un poquito pero está muy lejos de lo que necesitamos, para el nuevo mundo del trabajo pero estamos un poquito mejor. En general en las provincias administradas por el peronismo el retraso en materia educación pública es infernal y en materia de rendimiento también lo es. Con lo cual no hay progresismo ahí y hay mucho más progresismo aquí donde estamos nosotros en este glorioso partido".

Y agregó: "así puedo ir dando ejemplo sustantivo acerca de la necesidad de un Estado que brinde garantías de libertades, pero que paralelamente a las garantías de libertades, pueda brindar un sistema de seguridad que privilegie esa libertad individual pero que también castigue adecuadamente y con reinserción social a quienes delinquen, que es uno de los flagelos de la Argentina".

"Un Estado que el peronismo gobernando desorganizó mucho más el estado que paralelamente que se fueron organizando las bandas criminales a lo largo ya lo ancho del país en el conurbano bonaerense, en Rosario en muchas provincias y en los grandes centros urbanos como en Córdoba, como en Mendoza. Sin embargo esa patriada también el radicalismo tiene mejores herramientas equidistantes de las distantes de las teorías cognitivas que lo arreglan sólo con castigo pero equisdistante también del ultra garantismo que más bien es abolicionismo, que pretende culpar a la sociedad por los delitos que cometen psicópata sociales que delinquen.

Córdoba como clave

Cornejo puso eje en la provincia para reconstruir el partido: "podemos construir un proyecto nacional, Córdoba es indispensable para esto, y como no quiero dejar escapar nada en la deliberación pública, para que podamos hablar como adultos diciéndonos todo, no escondiéndonos nuestros problemas. No ha sido bueno la desunión del radicalismo de Córdoba.Pero como no debemos mirar para atrás todo el tiempo autoflagelando es que tenemos que construir esta unidad del futuro, con elección interna y reglas de juego o con una lista de unidad, pero tenemos que hacerlo. Y de la mejor manera posible y les digo porque. Porque Córdoba es por su peso electoral, pero por su tradición y su cultura radical, qué es muy similar a la cultura política de Mendoza de mi provincia, pero también que es muy muy armónica con la cultura cívica y los valores del radicalismo. De hecho el peronismo para poder ganarnos en Córdoba, medio que se reviste cierto radicalismo y nos usa bastante nuestros símbolos, en Córdoba nosotros podemos refundar el Partido Nacional generando mayores éxitos económicos. Me duele la derrota en la ciudad pero no debemos quedarnos en el lamento, sino construir los próximos triunfos, y sólo lo vamos a construir mancounadamente" sentenció.