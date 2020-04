Alberto Fernández: «No estamos aquí para dejar caer empresas»

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el gobierno nacional "no está acá para dejar caer empresas y argentinos sin trabajo", al encabezar esta tarde un acto en la Escuela de Gendarmería de La Matanza.

"No bajemos los brazos. Estamos haciendo lo que corresponde. No teman, cuando sientan que se están quedando solos, el Estado va a estar al lado suyo", dijo el Presidente en su discurso ante los efectivos de Gendarmería que reforzarán la seguridad en el conurbano bonaerense.

El jefe de Estado además agradeció hoy a las fuerzas de seguridad “por su esfuerzo, templanza y compromiso” y sostuvo que "estamos haciendo lo que hay que hacer, en el camino correcto, pero falta mucho para hacer” en el marco de la pandemia por coronavirus.

A partir de los próximos días, entrará en funciones una dotación de 250 gendarmes y 15 vehículos para reforzar las tareas de seguridad en el municipio, informaron fuentes oficiales.

En otro tramo del discurso, en una crítica a la gestión anterior, Fernández dijo: “Nos han llenado de palabras y nos dejaron en la miseria” y agregó: "Que nadie piense que por cuidar la salud de los argentinos estamos descuidando su futuro".

El Presidente también sostuvo que "son momentos difíciles, pero cuando nos atrapa la amargura, el cansancio y la desazón, no bajen los brazos porque estamos haciendo lo que corresponde que hagamos. Y no teman porque cuando piensan que se están quedando solos sepan que el Estado Nacional, el provincial y el municipal van a estar al lado suyo, porque no estamos aquí para dejar caer empresas ni dejar a argentinos sin trabajo".

"A los más débiles y marginados les dedicaremos la mayor atención", indicó Fernández y sostuvo que "proteger a los adultos mayores es un imperativo ético, porque son ellos los que más sufren y son a ellos a quienes más debemos cuidar".