Gabriela Negri: «Otra muerte nos interpela en Capilla del Monte»

Capilla del Monte.- «El reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa, ademas de llenarnos de tristeza a los capillenses, nos interpela como sociedad»; aseguró la edil Gabriela Negri, referente del radicalismo de Capilla del Monte.

«En solo 65 días desde el 20 de febrero pasado que se encontró el cuerpo de Mariela Natali, dos mujeres que nos eligieron para disfrutar de nuestra naturaleza, y nuestro paisaje encontraron el peor de los destinos: la muerte. Me pregunto: hasta cuando ???? Que estamos haciendo mal o no haciendo ???? Que hacemos cada uno de nosotros para evitar esta furia asesina ??? O que hacemos para que esos nombres no queden llenando estadísticas ???; se preguntó.

«Si no encontramos a los culpables para que respondan ante la Justicia y trabajamos en la prevención de las causas de la violencia en todas sus manifestaciones, protegiendo al mas débil y rehabilitando al violento, corremos el riesgo de tener que enfrentar una nueva pandemia. Aquí, a diferencia del coronavirus no podremos aplicar el aislamiento social. Debemos involucrarnos activamente toda la comunidad para su erradicación. Se lo debemos a las víctimas, las que han perdido su vida y a las que a diario ven deterioradas las suyas como consecuencia del maltrato y la denigración»; agregó.

«Como ciudadana y como mujer, voy a acompañar todas las acciones que desde el Poder Ejecutivo Municipal se adopten en el reclamo de JUSTICIA POR CECILIA y en la implementacion de políticas publicas al respecto y voy a proponer al Concejo Deliberante sancionar una Resolución instando al Ministerio Publico Fiscal»; precisó Negri

«A que profundice la investigación hasta encontrar a los culpables de esta muerte. No podemos aceptar y mucho menos naturalizar los femicidios y la violencia de genero. Hoy mas que nunca decimos #NiUnaMenos #VivasNosQueremos #JusticiaPorCecilia»; concluyó.