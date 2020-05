La Cumbre: Papelón en la sesión del Concejo Deliberante

La Cumbre .- Apelando a la mayoría de votos que el oficialismo posee en el recinto legislativo, el Presidente del Concejo Deliberante, Ernesto El Ganame (81), le negó el uso de la palabra a la edil opositora Martha Perez (UCR), haciendo votar una moción de orden para que no pueda hablar.

Los ediles se había reunido para darle tratamiento al proyecto de Ordenanza donde se ratificó en todas sus partes el Decreto Nº 32/2020 en referencia a Eximición de Tasa de Comercio e Industria a comerciantes que han sido afectados por medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Tras dos meses que no se reunían, el Concejo Deliberante volvió a sesionar, quedando en claro que la distancia ni el tiempo ha logrado pulir las diferencias políticas ni la irritabilidad del octogenario presidente, que a la hora de ser entrevistado por un canal de televisión, Ernesto El Ganame, presumiendo que la cámara no estaba grabando le dijo: "¿no te das cuenta que tengo 80 años y esto del coronavirus me puede afectar mas que a vos?".

Por su lado la edil radical Marta Pérez y ex candidata a intendente por el radicalismo mostró su malestar tras ser cercenada en el uso de la palabra, admitiendo que es muy difícil trabajar en un ámbito sin debate.

El horas se vuelven a ver la cara

En tanto en horas del mediodía, los ediles volverán a sesionar para aprobar el protocolo, luego que el pasado lunes COE Central autorizó a flexibilizar algunas actividades comerciales y profesiones.

De no mediar inconveniente alguno, previa notificación e implementación de los protocolos correspondientes a su actividad, los comercios y profesionales contemplados en esta instancia de apertura podrán, desde mañana miércoles 14, comenzar a desarrollar su actividad en la franja horaria que va de 9 a 16 hs.