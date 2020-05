Fuertes declaraciones de Martha Pérez: «El Gáname es un machista autoritario»

La concejal radical de La Cumbre, Martha Pérez, fustigó duramente al ex intendente y actual presidente del Concejo Deliberante, Ernesto El Gáname, a quien acusó de «autoritario» y «machista» y de haber aprovechado la cuarentena para cerrar el cuerpo legislativo y que el intendente Pablo Alicio pudiese gobernar sin oposición.

La representante del radicalismo dijo que está proscripta y señaló: «Todos los concejales de la región se las arreglaron para sesionar y para dejar en el recinto legislativo una persona que recepte las notas y los proyectos. Pero acá en La Cumbre, de buenas a primeras, El Gáname dijo que no habría sesión y hubo que someterse a su voluntad, mientras el intendente Alicio (Pablo) dictaba decretos que debían ser aprobados por el Concejo».

Después de dos meses sin ocupar sus bancas, los ediles sesionaron para aprobar una rebaja en las tasas comerciales. «Esa ordenanza, a la cual adherimos, hay que reglamentarla. El Gáname no sólo no quiso hacerlo, sino que además hizo una moción para que yo no haga uso de la palabra. Es un machista autoritario que no acepta que una mujer pueda expresarse»; cuestionó.

Consultada sobre el gobierno de Pablo Alicio, Pérez dijo que «es un chico con buenas intensiones» pero que no cuenta con una buena imagen en la sociedad. «No lo votaron y eso no puede cambiarse. Rubén Ovelar (ex intendente y actual titular del Pami Córdoba) no asumió el cargo para el que fue electo y lo puso a Alicio, a él no lo eligió nadie. Ovelar debería haber renunciado a su cargo y permitirnos a los habitantes de La Cumbre, por medio de una elección, elegir nuestro intendente»; completó.

Mañana sesión por la Ley Micaela

En tanto, mañana martes, el Concejo Deliberante de La Cumbre sesionará para darle tratamiento a la Ley Micaela. «Es una iniciativa que hemos exigido que se trate»; indicó Martha Pérez.