Cruces entre un organismo de DD.HH. y el municipio capillense

Tras la suspensión del intendente de Capilla del Monte Fabrizio Díaz, de la reunión prevista para ayer viernes en el Cine Teatro Enrique Muiño con organizaciones por la cuarentena, desde Derechos Humanos cruzaron verbalmente el accionar del municipio lo que provocó la respuesta desde Emergencia Social.

La mesa de trabajo por los DD.HH. del norte cordobés aseguró que ante la postergación de la reunión "convocada por el intendente de Capilla del Monte Fabricio Díaz (a la que no fuimos convocados pero que informamos al HCD que asistiríamos) anunciamos que los derechos humanos no están en cuarentena, porque la violencia de genero, necesidades básicas, alimentación, vivienda, vestido pañales y leche no pueden esperar, siendo el estado responsable hasta la semana que viene".

Noticias Relacionadas La Falda: Apartaron a los médicos denunciados por la muerte de una joven

Inmediatamente la Directora de Emergencia Social Leticia Diaz la respondió asegurando que desde temprano la reunión "se reprogramó y a la Mesa se la va a convocar como a demás organizaciones".

Y agregó: "Por otro lado, para su agrado le informo que trabajamos árdua y comprometidamente en cada una de las problemáticas y nada queda postergado. En lo personal no trabajo con intermediarias/os, siempre que llegue a Usted alguna situación que requiera acompañamiento del Estado tiene mi teléfono y sólo alcanzará con transmitirlo para que actuemos. Y de ser necesario una articulación le informaremos. Gracias por su compromiso y preocupación. También me ocupo de cada situación con su igual compromiso y dedicación. Y créame que el Estado, este Estado municipal está mas presente que nunca. Y le aseguró también que sé más que nadie que los derechos humanos no están en cuarentena".