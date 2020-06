Fernández aseguró que le economía «se va a recuperar» después de la pandemia

El presidente Alberto Fernández se mostró convencido de que la economía "se va a recuperar" cuando pase la pandemia de coronavirus y prometió terminar con las desigualdades que "avergüenzan a todos" los argentinos.

"Con esta pandemia, los argentinos hemos aprendido de las desigualdades en la que hemos quedado atrapado durante muchos años y estoy seguro que nos avergüenzan a todos. Queremos terminar con ellas y lo vamos hacer, se los prometo, una vez que podamos volver a transitar tranquilos, cuando ya el virus no esté entre nosotros", afirmó el presidente.

La actividad en La Pampa

El jefe de Estado visitó a La Pampa para firmar con el gobernador, Sergio Ziliotto, convenios por más de 2.020 millones de pesos para obras y viviendas.

Sobre la situación económica del país, Fernández se mostró convencido que "después de la pandemia Argentina comenzará con un nivel de producción muy alto y la economía se va a recuperar" .

"Con la lógica que aplicamos en estos días, seguiremos auxiliando a todas las Pymes para que no se produzca desempleo", remarcó Fernández, quien destacó que en medio de la actual emergencia sanitaria, el Estado nacional asistió a 250 mil Pymes y a 141 grandes empresas".

"En La Pampa fueron asistidos 12 mil trabajadores por un total de 248 millones de pesos. Y donde la ayuda no llegó es porque nos encontramos con una Argentina que se encuentra en un alto nivel de informalidad, con 9 millones de argentinos no registrados", sostuvo.

Y en ese sentido, agregó: "Es un tiempo en el que hemos encontrado muchas desigualdades, inequidades y mucha injusticia en el país".

"En estos días, muchos de nosotros nos hemos dispuesto a cambiar ese país, para hacerlo mas justo, mas equitativo e igualitario. Sabemos que la política tienen un contenido ético central. No podemos hacernos los distraídos ante la desigualdad y esa es la tarea que debemos construir entre todos", aseveró.

El presidente sostuvo que "no puede haber un país central y un país periférico", y afirmó que se "necesita una Argentina más integrada".

Los reclamos de La Pampa

Sobre el histórico reclamo de La Pampa por la interprovincialidad del Río Atuel, Fernández señaló que "conoce mucho sobre ese planteo", que data de más de un siglo, y opinó que "ese es un problema que debemos resolver entre todos los argentinos".

"El Río Atuel no es de una provincia. No hablo en contra de nadie, llamo a la reflexión a todos porque quien tiene la suerte de que en su territorio nace un río, no le da derechos hacer de él lo que le plazca", apuntó Fernández sobre el diferendo que La Pampa mantiene con Mendoza por la utilización de este curso de agua.

En relación con la obra de la represa de Portezuelo del Viento, que se planifica en Mendoza, sobre la cuenca del Atuel, Fernández observó: "Entiendo que es un proyecto que debe servir a todos".

Sobre las medidas que se proyecta implementar tras la "post pandemia", el Presidente puso como ejemplo la actividad que desarrolla el frigorífico Carnes Pampeanas, que visito durante su recorrida por la provincia y que produce y exporta carne a Europa y a China.

"La post pandemia son éstos convenios, que ponen en marcha la construcción de obras, viviendas, estamos trabajando ya en todo eso; espero que esto no dure tanto tiempo mas".

Ziliotto

A su turno, el gobernador Ziliotto agradeció al presidente por haber cumplido los dos puntos del Pacto Argentina Federal, por los cuales Nación pagó la deuda previsional a la provincia de 2017 y aportó fondos para la realización de obras públicas y viviendas.

"Usted es el gran gran conductor de la construcción de la economía una vez que hayamos vencido el virus y hayamos rescatado la mejor salud para los argentinos", elogió el mandatario provincial. (Télam)