«Cara a Cara» celebra hoy sus 50 años, el programa político de Córdoba

«Todos los días me levanto y hago lo que me gusta»; confiesa el periodista Gerardo Chaín, creador y conductor del programa político «Cara a Cara» que hoy celebra sus 50 años y se emite semanalmente en la televisión cordobesa. Hoy volverá a sonar la cortina musical de toda la vida: «Taquito Militar» de Mariano Mores, eso no se cambia, aunque la pandemia obliga a que los invitados sean entrevistados por videoconferencia.

A sus 83 años, «el Turco» profesa una vida dedicada al periodismo y a su familia. Fue testigo de numerosos gobiernos, «de todos los colores y signos políticos»; asegura, y es padre, abuelo y bisabuelo.

Este no será un día más en la vida de Chaín, festejará junto al ministro Carlos Massei y el senador nacional Carlos Caserio la edición del programa N°2300 de un ciclo que comenzó cuando vivía en la Patagonia y luego fue subiendo hasta llegar al corazón de Córdoba. Radicado en Villa Carlos Paz hace muchísimos años, se define como un «laburador» y un apasionado de la política y alterna sus días entre su programa en la vieja Radio del Sol, hoy re bautizada como «Más Rock» y Canal C.

«He visto de todo, políticos y no políticos, incluso hasta Lanusse. Yo arranqué en Pico Truncado, luego en Comodoro Rivadavia y luego pasé a Canal 11. Después me vine a Córdoba y empecé a trabajar con Clarín, Multicanal y Cablevisión y nunca me fui. Al principio salíamos sólo para Carlos Paz y luego se emitió en toda la provincia. Gracias a Dios, puedo comer de lo que me gusta hacer. De Gerardo Chaín podrán decir que les gusta o no lo que dice, pero jamás un atropello a la verdad, una extorsión o un dinero bajo la mesa. Todos saben que no soy radical, pero también saben que no soy antiradical. Todos saben que no soy socialista, pero tampoco soy antisocialista. Nunca en la historia de la humanidad, hubo un gobierno que hiciera todo bien, pero tampoco hubo un gobierno que hiciera todo mal»; reflexionó durante una entrevista con El Diario.

Consultado sobre la actualidad del escenario político, precisó: «El gobierno de Córdoba es un gobierno de gente honesta, pero se equivocó con los jubilados. El gobierno nacional aún no puede definirse porque es un gobierno bi-comando que se demuestra todos los días. Los periodistas no somos fiscales, debemos informar lo que la gente quiere saber y tampoco podemos adornar lo que sucede. La verdad es una sola y no hay medias tintas, no se puede disfrazar de nada. Hay políticos buenos y malos, en Carlos Paz hemos visto modelos de políticos como el doctor Eugenio Conde, pero también hemos tenido algunos dirigentes que llegaron en colectivo y se fueron en un Mercedes Benz o que no tenían para pagar el alquiler y cuando se fueron, eran multimillonarios».

«El periodismo es algo que no abandoné nunca. Empecé de muy joven y sigo hoy, aunque ahora tengamos que hacerlo por Skype. No ha sido un camino fácil, pero ha sido una experiencia increíble y llena de satisfacciones»; completó.