Militantes justicialistas recuerdan a Eva Perón

El sector justicialista del PJ de Villa Carlos Paz que es disidente de la conducción de Carlos y Mariana Caserio recuerda a Eva Perón en el día de su fallecimiento. Cabe recordar que la abanderada de los humildes murió el 26 de julio de 1952, en Buenos Aires.

Los militantes emitieron un comunicado firmado por los dirigentes Carlos Orso, Tito Acevedo, Gladys Moreno, Enrique López Amaya e Isabel Bertorello donde rescatan una frase de Eva:

«Si me preguntasen qué prefiero, mi respuesta no tardaría en salir de mí: me gusta más mi nombre de pueblo. Cuando un pibe me nombra «Evita» me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama «Evita» me siento con gusto «compañera» de todos los hombres.» (Fragmento del libro «La razón de mi vida» escrito por Eva Perón en 1951)