La Cumbre: Rubén Ovelar o Ernesto El Gáname, la incógnita del PJ de Punilla

Fiel a su estilo, el actual titular del PAMI Córdoba e intendente electo en uso de licencias de la localidad de La Cumbre, Rubén Ovelar, salió a desmentir su posible regreso a ocupar el cargo para el cual fue elegido el 12 de mayo del año pasado, y apuntó duramente contra los habitantes de esa localidad del norte del valle de Punilla.

«Son rumores infundados, es característico de este pueblo escribir cosas y hacer correr informaciones que no tienen fundamento»; dijo el funcionario. A esas declaraciones vertidas en medio de una entrevista concedida a un medio local, le sumó: "no está previsto que en el corto plazo yo termine mi función en Pami, por lo menos hasta fin de año no voy a volver a ser intendente".

Esta contrariedad, característica de Ovelar, responde claramente a la resistencia del actual funcionario nacional en volver a ocupar el cargo para el cual fue elegido, ya que le avisaron que en el mes de noviembre, Pablo Alicio, actual intendente interino, abandonará la intendencia para ocupar un lugar en el gobierno Nacional.

Ovelar, se solidarizó con Alicio y en las últimas semanas ha tenido al menos unas tres reuniones con el actual mandatario para convencerlo que no deje su cargo en el municipio: "Pobre Alicio, dese el inicio le tocó bailar en esta pandemia que no hay soluciones mágicas, pero hasta este momento veo que la lleva bastante bien han podido pagar los compromisos sin problemas".

Sin embargo, en la entrevista, Ovelar no dijo nada de los graves problemas económicos que afronta el municipio.

Hoy en día, la preocupación del PJ de Punilla es saber qué hacer en caso que Alicio abandone el cargo y Ovelar no quiera reasumir. La tercera alternativa que hoy en día se baraja, es que el octogenario presidente del Concejo Deliberante, Pedro Ernesto El Gáname, asuma como intendente interino.

Tanto Ovelar como El Gáname, no gozarían de una imagen saludable entre los habitantes de La Cumbre, por lo que las negociaciones para que Alicio se quede en el cargo que ocupa, continúan pese al feriado largo.