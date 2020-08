Reactivarán la Mesa del Plan Argentina contra el Hambre

El Gobierno reactivará hoy la Mesa del Plan Argentina contra el Hambre mediante una reunión de la que participará la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, así como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En esta oportunidad, el encuentro servirá para analizar propuestas en materia de producción y nutrición alimentaria, y tratará especialmente el impacto de la pandemia en la niñez a raíz de un informe que acaba de difundir UNICEF Argentina.

El organismo publicó en los últimos días una nueva estimación de la pobreza infantil en donde se concluyó que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de niños pobres pasaría de 7 a 8,3 millones. “La pandemia no hizo más que dejar al descubierto las desigualdades y agravar un cuadro de por sí crítico”, sostuvo Tolosa Paz. Y agregó: “Atender el hambre sigue siendo una prioridad. A un chico que no se alimenta adecuadamente, que no se nutre, difícilmente se le pueda exigir que cumpla con las exigencias de una educación de calidad. Y lo mismo para las madres y embarazadas”.

La funcionaría destacó que “el gobierno de Alberto Fernández activó medidas que amortiguaron la caída y lograron una cobertura inédita en materia de políticas públicas, como la tarjeta AlimentAR y su refuerzo, el Ingreso Familiar de Emergencia, los bonos para AUH y AUE, y también el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”. También subrayó que “la continuidad de los programas de protección social es clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza extrema”.