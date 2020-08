Discriminación y machismo: «Me mandaron al Consejo de Género por ser mujer»

La concejal radical Natalia Lenci denunció hoy que fue discriminada y víctima de un atropello en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, luego de haber acusado a los otros ediles de la oposición de haberla designado en el Consejo Asesor de Políticas de Género sin que ella tuviera voz ni voto. «Fue un acto de discriminación y un atropello, cuatro hombres votaron sin que yo participara y me mandaron a dónde ellos no querían ir. Me designaron en el Consejo Asesor de Políticas de Género porque soy mujer, porque ninguno de ellos entendió que es un espacio donde podrían aprender mucho»; dijo.

Lenci dijo que los concejales Gustavo Molina (CAPAZ), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) y Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) mantuvieron un encuentro informal (al que ella no pudo asistir) y se repartieron los cargos en las distintas instituciones, organizaciones y entes municipales como el Ente de Turismo, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental, el espacio que coordina el trabajo con los centros vecinales y el Consejo de Tasación.

«Luego vino el concejal Ribetti a mi oficina con una resolución a comunicarme que me habían desplazado del Ente de Turismo (Captur) para designarme en el Concejo Asesor de Políticas de Género, lo cual me pareció una actitud sexista y discriminadora. Como soy mujer, ese es el espacio que me asignaron. Le dije que no iba a firmar esa resolución porque no estaba de acuerdo y me dijo que ya lo había decidido la mayoría. Me sorprendió porque siempre se victimizan diciendo que el oficialismo impone la mayoría en el Concejo y es arbitrario y antidemocrático y ahora ellos hicieron lo mismo conmigo, en ningún momento hubo un intento de buscar un consenso ni siquiera me preguntaron dónde quería participar. Fueron autoritarios

«Yo participé en el Consejo de Género durante todo el mandato anterior, creo que es un espacio muy valioso y no tengo ningún inconveniente de seguir participando, pero cuestiono la actitud machista que tuvieron conmigo. Ninguno se propuso sumarse a ese espacio para aprender y acompañar las luchas de las mujeres, sino que me mandaron a mí porque soy mujer y demostraron que no les interesa esta temática. Son cuatro hombres decidiendo cuál es el espacio donde yo, que soy mujer, debo participar. Pero no terminó allí, durante la sesión el concejal Molina me agredió en su intento por desprestigiar mi trabajo desde la banca. Como ellos hacen una oposición vacía, sin fundamento, se enojan porque yo trato de tender puentes entre las partes. Yo no tengo por qué responderles a ellos y sus estrategias electoralistas, yo hago política desde el radicalismo y para los vecinos de Carlos Paz»; cuestionó Lenci, quien agregó: «En plena sesión, Molina me trató de Borocotó y si hay un Borocotó en el Concejo, es él. Él se fue poniendo distintas camisetas en los últimos años, empezó como una cosa, fue parte del oficialismo, después se peleó con su grupo y hoy se disfraza de opositor furioso con el sello de CAPAZ».