El Gobierno abre un nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que Argentina pondrá "en orden las cuentas con los organismos internacionales" tras informar que esta mañana mantuvo una "extensa charla" con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Giorgieva. Poco después, el ministro de Economía Martín Guzmán anunció en Twitter que en la charla consensuaron "dar inicio formal a las conversaciones en pos de un nuevo programa".

"Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Kristalina Giorgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido", sostuvo el mandatario al participar este mediodía de un acto, desde la residencia de Olivos.

"Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI, y coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior y el Fondo", dijo Fernández tras destacar que, "ahora, los empresarios van a poder acceder más fácil al crédito para seguir creciendo", lo cual "es un gran paso".

El Ministro Martín Guzmán anunció en Twitter que "esta mañana junto al Presidente @alferdez dialogamos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional @KGeorgieva para dar inicio formal a las conversaciones en pos de un nuevo programa. Le hemos enviado al FMI esta carta que describe la compleja situación que enfrenta Argentina y la necesidad de mantenernos bajo criterios de sostenibilidad en este proceso. Durante los meses en los que trabajamos en la reestructuración de la deuda con nuestros acreedores externos privados, logramos construir un vínculo de entendimiento y cooperación mutua con el FMI, con su directora gerente y el staff que la acompaña", comentó en un largo hilo de tuits.

"La crisis que hoy afecta a nuestro país fue profundizada por un acuerdo rápido con el FMI en el año 2018, insostenible, y realizado de espaldas a la sociedad. De un modo distinto, el camino para llegar a un programa que ayude a Argentina lo recorreremos de frente a la sociedad. Un nuevo acuerdo que incluya una reprogramación de los vencimientos de deuda con el FMI es un paso necesario para resolver la crisis económica a la que se condujo al país en los últimos años y así poder poner y mantener a la Argentina de pie", aseguró.