¿Es o no es delegado de la Coopi?: El caso Ribetti llegará hasta el INAES

La polémica por el desempeño del concejal opositor Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) como delegado de la Coopi derivará en un pedido de informes a la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Los concejales del bloque oficialista de Carlos Paz Unido aseguran que la Cooperativa Integral se limitó a informar en una carta que Ribetti «ya no formaba parte de la institución», pero que nunca remitió las actas donde se lo desvinculaba de su cargo como representante de la Zona 3.

La controversia se desató el pasado 6 de agosto, cuando un grupo de vecinos presentó en la Secretaría Legislativo el listado correspondiente a los delegados zonales de la Coopi, donde Ribetti aparecía en representación de la Zona 3 (correspondiente a los barrios Costa Azul Norte, Santa Rita, Los Eucaliptus, Sol y Lago y Villa Domínguez. Los ciudadanos cuestionaron que el colaborador del ex candidato a intendente Emilio Iosa se desempeñara como parte de la cooperativa y votara proyectos que tenían que ver con los servicios de agua y cloacas.

Puntualmente, hicieron referencia a que Ribetti decidió que no acompañaría los pedidos de informes por la colocación de medidores y la solicitud del cuerpo legislativo para que la institución se abstuviera de cobrar el recambio a los vecinos en plena pandemia y dejara sin efecto el pago de la capitalización.

Días atrás, se conoció una nota enviada por la Coopi donde se reconoció que Ribetti había sido delegado pero se omitía el envío de las actas de designación de todos los delegados zonales, titulares y suplentes que ocuparon y ocupan cargos desde el año 2019 hasta la actualidad. En la misma, manifestaron que el nombre del edil seguía en la página institucional de la entidad por «una anómala situación de proceso de actualización de la misma, a la fecha subsanado».

Asimismo, se remitía copia de una nota presentada por el concejal con fecha 29 de julio de 2019, en la cual expresaba su renuncia con carácter indeclinable al rol en el cuerpo de delegados de la Zona 3. No obstante, en la asamblea de delegados del 31 de julio, no se abordó este punto y no se hizo mención a la aceptación de renuncia de algún delegado zonal.

«Ante la escasa información documental suministrada por la Cooperativa Integral respecto a los puntos solicitados, es necesario requerir a los órganos de control, para buscar pruebas formales que lleven tranquilidad a los vecinos de Carlos Paz sobre el accionar de esta entidad»; manifestaron desde el bloque de Carlos Paz Unido.

Es importante destacar, que los vecinos denunciaron a Ribetti por presunto incumplimiento del Artículo 113 de la Carta Orgánica Municipal, que estipula que es incompatible con el cargo de concejal, «ser propietario o ejercer funciones directivas o de representación en empresas o sociedades públicas, privadas o mixtas, vinculadas con el Municipio por contrato a título oneroso. Esta incompatibilidad comprende también a quienes ejercen funciones directivas o sean miembros del consejo de administración de cooperativas y/o de personas jurídicas de Derecho Público no estatal».