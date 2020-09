Javier Milei anunció que será candidato a diputado

El economista Javier Milei anunció, mientras compartía un vivo con Jose Luis Espert, que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2021.

"Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos. Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina", comenzó explicando el siempre polémico economista.

Y agregó: "Buscamos una Argentina liberal, pujante, una Argentina que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primera potencia mundial. Me voy a meter en política, voy a dar batalla en el barro".

Milei arremetió contra el gobierno de Alberto Fernández: "Es una cargada. Cuando uno mira el presupuesto, le dedica 0,5% del PBI a la Salud. Durante años nos estafaron con la idea de la salud pública y si no fuera por el sector privado esto colapsaba. Y el punto es que se va a gastar 3,5 puntos en políticas de género, 7 veces más que en Salud en medio de una pandemia".

Con respecto al cepo al dólar, dijo: "Es una medida inmoral implementada por un gobierno claramente liberticida. Si vos ganás tus ingresos con el fruto de tu trabajo, a título de qué un político o gobernante tiene facultades para restringir el conjunto de bienes que querés comprar".