Amplio repudio a dirigente radical que revindicó la dictadura

Un amplio repudio expresaron hoy las organizaciones de Derechos Humanos y referentes políticos y sociales de Córdoba al dirigente radical José Fediuk, quién defendió el accionar del fallecido dictador Jorge Rafael Videla. Es ex candidato a tribuno de cuentas de la localidad de Falda del Carmen y realizó un posteo en sus redes sociales.

«Cuando este Sr. gobernó no había piqueteros cortando calles, no se mantenía a vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros...»; escribió en su cuenta de Facebook.

José Fediuk integraba la lista de «Juntos por el Cambio» que llevó a Mariana Torillo como aspirante a presidenta comunal.

«La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba junto a otras organizaciones sociales, políticas, gremiales y partidarias hacemos público el repudio y adherimos a lo expresado por parte de organizaciones y vecinos de la localidad de Falda del Carmen a las manifestaciones apologistas de crímenes de lesa humanidad que realizó un referente de la Unión Cívica Radical de dicha comuna. Pedimos a las autoridades partidarias y comunales tomen las medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática y actúen en consecuencia ante la gravedad de este tipo de manifestaciones»; se expresó hoy en el repudio que hicieron a las declaraciones del dirigente.

«El martes 5 de enero del año 2021 por la noche, el señor Jose Fediuk, vecino del barrio Valle Alegre de la localidad de Falda del Carmen, departamento Santa María, Córdoba, Argentina, en su cuenta social pública de Facebook, compartió una publicación comentando “el orden es prioridad ……… duela a quien le duela”, y debajo una fotografía aludiendo la imagen de la junta militar que dió el último golpe de estado cívico-militar- eclesiástico contra la democracia argentina y que derrocó el orden constitucional el 24 de marzo de 1976. La fotografía correspondía a represores juzgados por la justicia federal por delitos de Lesa Humanidad cometidos contra el pueblo argentino. Hubo un genocidio con secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de más de 30.000 compatriotas) además aludía el escrito: “todos los critican, pero cuando este Sr. fue presidente, no había piqueteros cortando calles, no se mantenía a vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros y había menos pobres. Había orden, ¿es así o no así, gente?” Esta publicación va en contra de la democracia, de la constitución, de las instituciones y de la histórica lucha que los organismos de derechos humanos y de nuestro pueblo hace décadas vienen realizando en pos de la Memoria, la Verdad, la Justicia»; agrega el texto.