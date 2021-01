Alberto Fernández: «Si hay un sanjuanino que sufre, sufre toda la Argentina»

“Si hay un sanjuanino que sufre, sufre toda la argentina”, afirmó esta tarde el presidente Alberto Fernández desde la provincia de San Juan, adonde viajó para interiorizarse sobre el sismo que sacudió anoche a esa región y para firmar con el gobernador Sergio Uñac un convenio de adhesión al Programa Casa Propia-Construir Futuro, por el cual el Estado nacional aportará más de 7.100 millones de pesos para la construcción de 1800 viviendas en la provincia cuyana.

“No estoy haciendo nada especial, estoy haciendo lo que tiene que hacer el Presidente de los argentinos, porque si sé que en San Juan hay un sanjuanino que sufre, sé que hay un argentino que sufre, y mi única obligación es estar a al lado de ellos”, expresó Fernández.

Además, aseguró que “estar al lado no es firmar un decreto que transfiere fondos, es mirarla a los ojos a Romina y decirle a ‘Romina, vos quedate tranquila que te vamos a ayudar con Sergio para que tengas tu casa’”.

El Presidente contó que la información acerca del terremoto que sacudió a San Juan le llegó a la medianoche de ayer a través del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien le transmitió que había daños materiales pero no se contaban víctimas fatales. Y esta mañana se comunicó con Uñac: “Hoy a las 7 de la mañana apenas me levanté lo llamé a Sergio para decirle que iba para allá, cómo te ayudamos, qué tenemos que hacer”.

“El deber nuestro, antes que nada, es cumplir con aquella premisa que me puse el 10 de diciembre de 2019 cuando asumí el mandato: primero los últimos. Hoy me vine hasta aquí para que los últimos, los que sufren en Rivadavia, en Caucete, en Pocitos, en Santa Lucía y en Sarmiento, que son los distritos más afectados, sepan que estoy asumiendo un compromiso con cada uno de ustedes, que sé lo que están pasando y que quiero que sepan que no están solos, que estoy yo acá ayudándolos y que estamos con Sergio trabajando codo a codo para sacarles el martirio”.

El mandatario también les pidió a los sanjuaninos que “se sientan orgullosos”, porque “San Juan aprendió y construyó una provincia antisísmica”.

“En medio de tanto dolor, porque a nadie lo deja en paz ver que alguien pierda su casa, tienen que tener la enorme alegría de que pusieron las normas de construcción que correspondían y no tuvieron que soportar ninguna víctima en el medio de la tragedia del terremoto y eso es un mérito de ustedes, eso es mérito de la sociedad sanjuanina”, afirmó Fernández

Por su parte, Uñac destacó que la visita “tiene un valor en sí mismo, esto nos pasó varias veces, solo dos veces un Presidente vino luego de un terremoto a ver la situación y hacerse cargo de los daños que nos dejó en el espíritu, gracias, Alberto, por estar acá".

Y le pidió a Fernández: “Quiero que te lleves la imagen de esas mujeres que decían que estaban orgullosas de ser parte de esta provincia, con sus cosas a favor y sus cosas en contra. Que están orgullosas de pertenecer a este movimiento que vos liderás, que vino a poner la cara en el momento más difícil”.

Además de la adhesión al Programa Casa Propia-Construir Futuro, creado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Fernández y Uñac rubricaron un Acta–Acuerdo para promover y materializar el Acceso a la Vivienda y a un Hábitat adecuado a través de proyectos y acciones por un monto de 186 millones de pesos.

Antes de la firma de los convenios, el mandatario nacional tomó contacto con varias familias del asentamiento Pellegrini, en el departamento Rivadavia, que sufrieron el derrumbe de sus viviendas. Allí habitan más de 240 familias y el 40 por ciento de las casas tuvieron daños como consecuencia del sismo de 6.4 grados de magnitud.

El Jefe de Estado, cuyo vuelo aterrizó en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento de la capital sanjuanina, estuvo acompañado por los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Desde allí retomará su actividad programada en la provincia de La Rioja.