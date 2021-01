«Caserio no es el dueño del Frente de Todos de Córdoba»

El Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana, que integra el Frente de Todos, lanzó un duro comunicado para cuestionar al senador Carlos Caserio y expresar: «No lo reconocemos como dueño del kirchnerismo de Córdoba».

«La provincia de Córdoba gobernada por Juan Schiaretti y Hacemos por Córdoba, bajo el azote del neoliberalismo, nos pone en la vereda opuesta a quienes la gobiernan. No reconocemos a Caserio como dueño del Frente de Todos de Córdoba. El frente no tiene dueños ni dueñas. Desde el COUC trabajamos a diario por la unidad: por una provincia sin cordobesismo, sin macrismo y por una Córdoba nacional y popular»; aseguraron.

«Córdoba es hoy la del disfrazado default reciente; la que promueve el modelo ecocida que prioriza negocios inmobiliarios; la que votó con objeciones la Ley de Manejo del Fuego; la que se apresta a dar otro zarpazo contra la naturaleza con un nuevo trazado de ruta en Traslasierra; la de la discrecionalidad policial y la violencia institucional estatal; la que simula respetar los DDHH con acciones de maquillaje; la que condenó a jubilados y jubiladas al ajuste; la que se regodea con publicitar políticas sanitarias contra la pandemia y tiene a los hospitales y al personal de la salud desahuciados, con salarios ruinosos y sin equipamientos; la que rápidamente salió a respaldar los cortes de ruta de la sociedades rurales; la que, a contramano de las políticas nacionales, no congeló las tarifas de servicios públicos. Y, también, la que potencia ese modelo con una ruin gestión en la Municipalidad de Córdoba, a cargo del delfín (Martín) Llaryora, donde se aplican las mismas recetas neoliberales de la Provincia: el ajuste reciente en el transporte público de pasajeros es el botón de la muestra»; añadieron.

«Fruto de la atomización y los reagrupamientos permanentes, el movimiento nacional y popular de Córdoba se encuentra en una encrucijada política. Particularmente, lo que se agrupa en el amplio escenario del Frente de Todos, que alberga incluso oportunistas y confesos neoliberales pretendidamente recién llegados a su seno. La coyuntura se complejiza con la ausencia de un proyecto y una construcción política sólida para la provincia de Córdoba y la ciudad Capital, producto de una autopercibida dirigencia que, más allá de enunciados, no sólo no acertó (ni acierta) en contener a la multiplicidad de espacios que adhieren al amplio campo del movimiento popular y, en particular, al Frente de Todos. Esto determinado por la manifiesta acción de espacios políticos, funcionarios y representantes electorales que han sido cooptados por el pejotismo cordobés, y, también, por la designación en cargos nacionales descentralizados en Córdoba de aquellas y aquellos que no se oponen al neoliberalismo provincial (...) El “arribo” del Senador Nacional (PJ), Carlos Caserio, al espacio del Frente de Todos de Córdoba no es un arribo que celebramos. No lo reconocemos como dueño y parte, menos aún como promotor del Frente de Todos en CBA, ni en otro terreno. Si Carlos Caserio tiene acuerdos políticos con el presidente (Alberto) Fernández esto no lo hace propietario de la fuerza política de Cristina (Fernández) en Córdoba. Es la militancia la que viene sosteniendo a nuestra fuerza, en esta provincia, desde hace más de una década: y no sólo cuando los resultados electorales son favorables o se vuelve al gobierno nacional, sino también en los tiempos difíciles, desde el llano. Cuando el senador Caserio se sumó a la campaña electoral con su espacio, tras las PASO del 2019, perjudicó la performance electoral del Frente de Todos local. En Córdoba, en la elección general, perdimos votos respecto de las PASO. Si el objetivo era sumar votos neoliberales, no dio resultado», denunciaron.

«Es apropiado recordar que él ha sido un actor responsable de las políticas neoliberales ejecutadas por el cordobesismo, también que acompañó con su voto todas y cada una de las leyes fundamentales con las que Macri intentó avanzar sobre el pueblo trabajador, incluyendo, claro está, el saqueo a los jubilados con la reforma previsional. La memoria es un tesoro del campo popular y no olvidamos cuando el senador Caserio se pronunció en las elecciones del 2017, campaña en la que la conductora Cristina Fernández aspiraba a una banca en el Senado. “Todos sabemos que con Cristina el peronismo no puede volver al poder. El peronismo cordobés nunca estuvo con Cristina y tampoco vamos a estar con ella en el futuro”, dijo (...) La próxima coyuntura electoral nos debe encontrar a todas las organizaciones, espacios políticos y partidos del Frente de Todos Córdoba expresados en una fuerza política y electoral que enfrente al neoliberalismo y al Cordobesismo. Sin claudicaciones y con autonomía, hay que romper la atomización»; completaron desde la COUC.