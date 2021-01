Bee Sellares: "¿Es necesario gastar $30 millones para pintar cordones de veredas?"

El dirigente radical Javier Bee Sellares realizó un estudio sobre el gasto que la Municipalidad de Córdoba destina para pintar los cordones de veredas, y si es realmente un gasto necesario en momentos que se deberían priorizar otros conceptos.



"Con los casi 30 millones de pesos gastados en pintura se podrían adquirir 1500 notebooks para los alumnos de sexto grado de las escuelas municipales. O comprar un Tomógrafo Computado. También se podría optar por construir un dispensario con todo su equipamiento completo o destinar el gasto en obras de bacheo de calles", aportó Bee Sellares.



"Aquí no solo se discute el monto de estas intervenciones, sino las prioridades que fija la Municipalidad para el gasto del dinero que recauda. Además, pensemos que para mantener estos cordones pintados deberán intervenir al menos 3 veces por año (en ese caso el costo se elevaría a $90 millones). Y si consideramos los 4 años de gestión, sin tomar en cuenta la inflación, sería un gasto global de $360 millones", añadió el ex legislador Provincial.



En Córdoba existen 1638 km de calles de hormigón y 1175 km de calles de asfalto con cordón cuneta, según datos oficiales de la Municipalidad de Córdoba. Esto es 2813 Km de cuadras con cordón cuneta. Entonces, para nuestra estimación tomaremos el equivalente al 7 por ciento de esa cantidad, unos 200 Km de calles (400km de cordón cuneta; ya que cada calle tiene 2 márgenes de cordón, lo que equivale a 400 mil metros).



Por lo tanto, el costo de pintar 1 metro tiene un valor de $68.41 lo que da un total de lo pintado hasta ahora de $27.364.000



"No hemos podido obtener datos respecto a la cantidad de personal que se utiliza para esta tarea, cuánto se les paga, si lo cubre la ART, cuál es el costo de transporte de este personal, el criterio para su contratación y cómo se evalúa o audita su trabajo, quién provee la pintura, pinceles, diluyentes y cómo se compran estos elementos", cerró Bee Sellares.