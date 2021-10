De la Sota: «Tenemos que votar pensando cómo mejorar nuestra realidad»

La candidata a diputada nacional, Natalia de la Sota, mantuvo un encuentro con intendentes y jefes comunal del Departamento Totoral, ante quienes reforzó la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

«Los intendentes y los jefes comunales tienen un compromiso muy grande desde hace muchos años, conocen lo que es Hacemos por Córdoba y todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Vamos a hacer una muy buena elección, estamos trabajando fuertemente en eso. Hemos presentado una serie de 20 propuestas que incluyen a todas las regiones de la provincia»; destacó.

«La gente está desilusionada y está pasando un momento muy difícil. Por eso mismo, es que no nos sirve el voto castigo, que nos vuelve a poner en este lugar de blanco y negro, buenos y malos. Tenemos que votar pensando en qué podemos hacer para mejorar nuestra realidad. Pensemos que esta década que viene tiene que ser la de los consensos, los acuerdos. No podemos vivir en medio de esta grieta que no resuelve ninguno de los graves problemas por los que la Argentina atraviesa»; remarcó.

Consultada sobre el tramo final de la campaña y la respuesta del pueblo de Córdoba, dijo: «Lo importante es que los representantes de cada provincia voten en favor de lo que le convenga a su provincia. Y eso es lo que haremos los diputados y senadores de Hacemos por Córdoba en el Congreso. Decir que sí o que no a todo no tiene ningún sentido, hay que actuar según los intereses de la provincia a la que se representa”».