Liliana Olivero: «Es terrible que no tengan propuestas reales para Córdoba»

La candidata diputada nacional Liliana Olivero adelantó las propuestas que planea llevar al Congreso de la Nación si resulta electa para representar a la Provincia de Córdoba en los comicios del próximo 12 de noviembre. Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, manifestó: «Hemos estado recorriendo los barrios con la campaña, estableciendo un diálogo con los vecinos y los pequeños comerciantes. Es una campaña que está teniendo un alto nivel de apatía, porque las tres principales fuerzas evitan el debate político».

«Hay que conseguir una solución inmediata al problema del trabajo, de salarios, jubilaciones y todo lo que está reclamando la gente en conta de la inflación y del hambre que se percibe en los barrios populares. La gente reclama trabajar, por eso nuestra salida del fondo consiste en un plan integral de obras públicas que construya no solamente viviendas (que podrían solucionar el enorme déficit habitacional que tiene nuestro país y Córdoba también) sino que brinde la posibilidad de dar trabajo genuino. Todo esto tiene que ser financiado a partir de la suspensión de los pagos de la corrupta deuda externa que se está negociando en este momento. Cada dólar que se va en la deuda externa, es un dólar menos en salud y educación»; denunció.

«En lo que hace a los jubilados, queremos pedir la anulación de la ley que se votó en Córdoba en el marco de la pandemia y que nos quita el 82% móvil, porque avanza sobre derechos constitucionales. A nivel nacional, también tenemos que quitar todo lo que tiene que ver con pérdida de la movilidad de jubiladas y jubilados nacionales y plantear la emergencia provisional. Tiene que haber un aumento inmediato de las jubilaciones», añadió la candidata de la izquierda cordobesa.

«Estamos hablando de una Argentina con el 50% de pobreza, entendemos que tienen que tomarse medidas de fondo ante esta situación tan grave que estamos pasando. Hay plata para aumentar las asignaciones, para los IFE a quien los necesite y también para terminar con la precarización laboral, tenemos el 50% de la población que está dentro del trabajo informal. Esos sectores no solo no van a ser jubilados nunca, sino que viven de los planes sociales. Recorriendo los barrios vemos carnicerías, verdulerías y kioscos completamente vacíos, he hablado mucho con este sector y vive gracias al consumo del propio barrio y la queja es la cantidad de impuestos que pagan»; reconoció Olivero.

Consultada sobre una polarización entre las principales fuerzas, destacó: «No hay debate de las tres principales fuerzas políticas, es una falta de respeto porque no tienen propuestas para mostrarle a la gente. Las propuestas que tienen son eslogan, propuestas mentirosas que buscan inventar nuevas grietas».