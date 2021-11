Santilli y Manes cerraron campaña de cara al domingo

El primer candidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, llamó este jueves a "construir una provincia distinta" y a "cambiar la historia", al cerrar en La Plata la campaña electoral del espacio opositor rumbo a los comicios legislativos del próximo domingo 14 de noviembre.



Acompañado por Facundo Manes y por el resto de los candidatos de la lista, además de intendentes y referentes provinciales, Santilli dedicó gran parte de su discurso a cuestionar al Gobierno nacional.



"Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y Pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios", remarcó.

En la misma línea, y haciendo foco en la inseguridad, y en particular al asesinato del kioskero durante un robo en Ramos Mejía, afirmó: "Y le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y dijeron que no iban a hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así, no es así".



Santilli también agradeció a los referentes nacionales que lo acompañaron en distintas recorridas de campaña, y en este sentido nombró a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta.