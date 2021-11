El Parlamento Juvenil desató una crisis en Juntos por el Cambio

A días del contundente triunfo obtenido en las elecciones legislativas, la conformación del Parlamento Juvenil desató una impensada crisis en el seno de Juntos por el Cambio de Villa Carlos Paz. Se cerró el registro de las organizaciones que formarán parte del nuevo organismo y hubo cruces entre sectores afines al felpetismo, el PRO, el Frente Cívico y representantes de la Juventud Radical.

Ayer se difundió un comunicado, con la firma de Juntos por el Cambio, donde se denunciaba que el oficialismo había bloqueado la participación de la oposición dentro del organismo. En concreto, aseguraron: «Después de dos años sin convocar a las organizaciones para renovar el Parlamento, entre gallos y medianoche el 1 de noviembre hicieron esta convocatoria sabiendo que todas las organizaciones políticas nos encontrábamos en medio de un proceso electoral que desde Juntos por el Cambio planteamos como histórico para el futuro de nuestra nación por la oportunidad de poner un límite al kirchnerismo, cuyas prácticas imita y repite el gobierno de Carlos Paz Unido».

Esta situación provocó un enérgico repudio de la Juventud Radical de Villa Carlos Paz, el Comité Departamental de la Juventud Radical Punilla y la Presidencia del Congreso de la Juventud Radical de Córdoba. «La Juventud Radical de la ciudad de Villa Carlos Paz participa de una nueva edición del Parlamento Juvenil. En las últimas horas trascendidos indican que sectores vinculados al PRO y el Frente Cívico trataron de presentar fuera del marco de la institucionalidad y de las formas establecidas en la inscripción a una agrupación denominada Juntos por el Cambio. La presentación como Juntos por el Cambio es realizada por unos pocos que se referencian en minorías del radicalismo que en el mes de marzo de este año perdieron de manera contundente en las internas de la UCR y la JR; son los mismos que a días de perder las elecciones se aliaron con sectores peronistas que impulsaron la fallida e ilegal postulación de la Dra. (María Fernanda) Pujol como candidata a Defensora del Pueblo ( sabiendo que no cumplía con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica Municipal) lista que quedó relegada al último lugar en las elecciones del 22 de agosto de este año»; expresaron.

«El período electoral que acaba de finalizar, y que tuvo como resultado a nivel provincial un apabullante récord de votos en una elección de medio término, se caracterizó por el trabajo genuino, armonioso y coordinado de los distintos sectores de las Juventudes de Juntos por el Cambio a nivel provincial. Es por ello que, desde el Comité de Circuito de la Juventud Radical de Villa Carlos Paz, El Comité Departamental de la Juventud Radical Punilla y la Presidencia del Congreso de la Juventud Radical de Córdoba decimos que Juntos por el Cambio solo existe si están todos los partidos que la conformamos y avalamos en cada una de las instancias correspondientes. Construir el país, la provincia y las ciudades que todos y todas soñamos depende en gran medida de asumir el compromiso con el respeto a la institucionalidad que esto requiere»; añadieron.

Desde la Casa de la Juventud también hicieron referencia a las denuncias y explicaron el proceso de conformación del Parlamento Juvenil, Marcelo Solís sostuvo a EL DIARIO: «Como lo estableció la ordenanza 5043, del 1 al 15 de noviembre, estuvo abierto el registro de organizaciones juveniles de la ciudad. El pasado lunes 15 de noviembre dimos el cierre y se acercaron muchas organizaciones, ONG, iglesias, partidos políticos y centros de estudiantes. Como todos los años, hubo muchas jóvenes que se acercaron por la importancia que tiene la participación en el Parlamento Juvenil. Es una herramienta que se viene desarrollando hace varios años, una herramienta que sirve a los jóvenes para presentar proyectos exclusivamente destinados a la juventud».

«Ahora estamos en la etapa de ver quién cumplió con los requisitos en el registro, tenemos un tiempo de 15 días para convocar para que se hagan las asambleas. Los requisitos es que tengan entre 15 y 30 años y domicilio en la ciudad. Aquellos que representan a partidos políticos, debían presentar una planilla con 15 adherentes que apoyen a la agrupación»; añadió.

El Parlamenta Juvenil sesiona una vez al mes desde el 1 de marzo de cada año y durante el 2020, no pudo sesionar por la pandemia.

Solís también salió al cruce de un comunicado que sacaron representantes de sectores de juventud vinculados al Frente Cívico, el PRO y la Coopi, donde aseguraban haber sido discriminados y no haber sido incorporados al organismo. «La verdad no nos sorprendió esta queja, porque son agrupaciones ligadas al felpetismo, a Walter Gispert amigos de la Coopi, que como siempre, siguen con esta política de privilegios y querer estar por encima de las normas. El registro se abrió como todos los años, del 1 de noviembre al 15 de noviembre , estableciendo un buen horario de 8 a 18 hs. para que se presentara la documentación pertinente. Estuvimos de corrido para sumar a todas las organizaciones de la ciudad, si ellos no lo hicieron, es su responsabilidad»; completó.