Lenci cerró el año con su equipo técnico y fiscales de Cambiemos

En un restaurante céntrico de Villa Carlos Paz, la concejal y dirigente radical Natalia Lenci agradeció a los fiscales que trabajaron en las elecciones legislativas pasadas para Cambiemos y en su discurso de fin de año se diferenció de Carlos Felpeto y Walter Gispert. «Ellos no son los dueños del triunfo, en todo caso se colgaron del triunfo de Cambiemos que es de todos»; señaló Lenci, que instó a seguir trabajando siempre en equipo.

También se dirigió a su equipo técnico y dijo: «los sueños mas osados, los imaginamos en equipo». «Nuestras conquistas más preciadas son las que logramos en equipo. La montaña no nos gana si la escalamos en equipo. Por eso, yo valoro muchísimo el equipo de trabajo que tenemos, por si compromiso y sus ganas de hacer. Siento que Carlos Paz va a llegar muy lejos cuando los vecinos seamos un equipo, al que los intereses personales o los viejos enfrentamientos, no les puedan ganar. Seamos un equipo y no nos para nadie»; destacó.

«No se puede enfrentar al kirchnerismo con quienes tienen denuncias de corrupción o violencia de género»

Lenci recibió en su casa a sus allegados para hacer un balance del trabajo realizado y consideró: «No se puede enfrentar al kirchnerismo con quienes tienen denuncias de corrupción o violencia de género. Este club de amigos que todos conocemos, lo único que hace es más de lo mismo, desde hace años que vienen impidiendo el surgimiento de nuevas caras. Yo estoy convencida que necesitamos otro camino para Cambiemos, estar codo a codo con el vecino. Mientras ellos comen asado, yo estoy donde tengo que estar, con la gente»; agregó refiriéndose a los otros sectores que integran Cambiemos en Carlos Paz.