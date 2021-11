Alberto Fernández: «Yo sé que Córdoba es un terreno hostil»

El presidente Alberto Fernández desató una polémica luego que se viralizara un video grabado la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, donde se reunió con un grupo de intendentes cordobeses afines al candidato kirchneristas Carlos Caserio y dijo que se debe trabajar «para que Córdoba, de una vez y para siempre, sea parte de Argentina».

Una catarata de meses y fuertes críticas de la oposición se desataron a partir de las palabras del mandatario.

Fernández fue convocado a participar del encuentro y sostuvo: «Compañeros y compañeras, brevemente: llegué hace ratito de viaje y cuando abrí el celular, vi un mensaje de Carlitos (Caserio) que estaban reunidos, y la verdad, dije que debíamos ir al CCK a hablar con los compañeros de Córdoba. Primero, mi gratitud personal. Yo sé que es un terreno hostil, pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez y para siempre, sea parte de Argentina y no esta necesidad de parecer siempre algo distinto».

«Prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba y tengo la íntima tranquilidad de haber cumplido. Los cordobeses y las cordobesas recibieron la misma atención que merece cualquier argentino en cualquier rincón del país. Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes (Juan Schiaretti), yo no choqué la Argentina, la chocaron los amigos de él, no yo. Lo que hago es tratar de poner de pie a la Argentina, que está arrodillada, claudicante y destruida, y cuesta porque esa Argentina que recibimos, además, se enfermó con la pandemia»; completó.