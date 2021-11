La oposición salió al cruce del presidente y sus dichos sobre Córdoba

Tanto desde Juntos por el Cambio como Hacemos por Córdoba salieron a repudiar las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la Provincia de Córdoba y la necesidad de «integrarla» a la Argentina. Esta semana, se presentarán en la Unicameral varios proyectos de rechazo a las expresiones del mandatario.

Juez y De Loredo apuntaron contra Fernández. El primero dijo que los cordobeses «hace tiempo» le vienen «diciendo en las urnas» que la provincia «no forma parte de país» que pretenden desde la administración nacional. De Loredo hizo un posteo donde expresó: «Para Alberto Fernández, Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de parte…..Presidente, no somos territorio hostil. Tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no al que nos están llevando».

Alejandra Vigo, candidata a senadora de Hacemos por Córdoba, hizo un enérgico repudio a las declaraciones y señaló: «Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. A confesión de parte, relevo de pruebas. Sus dichos acaban de confirmar que es necesaria una Argentina justa. Que distribuya los esfuerzos de todos de igual manera. No queremos ni más ni menos que Buenos Aires. Queremos lo mismo para Córdoba y el resto del país».

El diputado y jefe de la bancada de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, se sumó a los cuestionamientos y expresó: «¿Córdoba es enemigo ahora? A la hora de llevarse 270 mil millones de pesos en retenciones solamente, ahí bien que se acuerdan de Córdoba».