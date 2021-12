UCR: Natalia Lenci reclamó que el radicalismo vuelva a sus orígenes

Villa Giardino. El fin de semana pasado, dirigentes del radicalismo se reunieron en Villa Giardino para debatir sobre el presente y futuro de la UCR de Córdoba.

El encuentro fue organizado por Identidad Radical, el sector interno que encabeza Dante Rossi, donde la concejal carlospacense Natalia Lenci participó como disertante junto importantes dirigentes y referentes de la UCR como Rodrigo de Loredo, Marcos Ferrer, Jose Bria, Soledad Carrizo, Marcelo Cossar, Orlando Arduh, Brenda Austin, Gabriela Brouwer de Koning, Sergio Piguillem, Martín Lucas, Gustavo Bottasso, entre otros, buscando encaminar los pasos adecuados hacia un proyecto de contención con miras a la elección del 2023.

«Lo bien que se siente la proximidad entre nosotros, lo necesitamos para reconocer la posibilidad de la construcción de un camino juntos, justamente cuando venía para aquí pensaba en eso, en el valor de la proximidad, del mismo modo que la valoramos cuando la sentimos, nos afecta cuando no la tenemos y, es justamente eso lo que creo le ocurre a la gente con la política y con los políticos. No sienten la proximidad de la política con lo que para ellos es valioso», señaló Lenci en su alocución.

«Cuando nos ve pelear por cosas que para ellos no tienen sentido, cuando tratamos temas que están muy lejos de ser la realidad que está viviendo, el vecino siente que no se lo entiende, cuando la gente dice que los políticos hacen la suya, están sintiendo entre otras cosas una distancia, es decir, una falta de proximidad»; añadió.

«Quizás por mi actividad de concejal siento que la relación cotidiana con los vecinos y estar cerca de ellos es la única manera de construir un destino común. Creo que la pandemia ha hecho estragos en la economía y la salud mental, en la educación… ha sido motivo de análisis y con bastante profundidad. Pero también, debemos mirar otros aspectos que ha dejado la pandemia como es la necesidad de una mirada más humana y solidaria de los vínculos sociales. En el caso de nuestro país viene de la mano también de un nuevo modelo político, más empático, más humano, más conectado con los intereses y valores de la gente que con las necesidades electorales o partidarias. En ese sentido, cuando en los últimos tiempos se habla de la crisis de los partidos políticos y de la necesidad reinventarse, quizás en el caso del radicalismo sea poner la mirada en los orígenes de nuestro partido, en el profundo legado ético de sus fundadores y el humanismo que nos dejó el krausismo de Hipólito Yrigoyen»; reflexionó.

«Para estar a la vanguardia de un nuevo modelo político, no necesitamos nada que no tengamos, solo hay que poner la mirada en los valores que nos dieron origen y traspalarlos a la construcción de un espacio político social, plural dinámico, con mucha escucha y con Mas participación de las mujeres, participación real como así también con la escucha y el real protagonismo de los jóvenes, sino seguiremos siendo más de lo mismo… Lo discursivo se cae si no se acompaña de acciones concretas, y eso es lo que falta…Cambiemos fue la herramienta que encontró la gente para canalizar sus demandas, pero si no se lo retroalimenta, se lo consolida, y se garantiza la coherencia del mismo, puede convertirse en una nueva frustración colectiva. Necesitamos un Cambiemos fuerte y cohesionado, para lo cual es indispensable un radicalismo fuerte y unido. Entendiendo que la mirada debe estar puesta en el afuera, la gente y no es nuestra interna. Pongamos nuestra mirada donde hay que ponerla y orientemos nuestras acciones en esa dirección, soy optimista, se vienen muy buenos tiempos para nuestro partido, pero nosotros como representantes tenemos que estar a la altura de lo que la gente nos demanda»; concluyó.