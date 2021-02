Espert y Milei recorren este sábado la costanera de Carlos Paz

El economista José Luis Espert, excandidato a Presidente de la Nación, referente de Avanza Libertad acompañado por el economista Javier Milei y por el ex candidato a vicepresidente Luis Rosales recorren Carlos Paz.

Lanzando su candidaturas a diputados, desembarcaron está mañana en la ciudad con una agenda que llevarán a acabo entre el día de hoy viernes y mediodía del sábado. La principal idea esta puesta en reunirse con vecinos, artistas y comerciantes para mostrar cuáles son sus propuestas.

"Hay mucha gente con ganas de escucharnos le venimos a traer a los vecinos que acá hay que terminar con un sistema económico y no económico que destruye a la gente normal de trabajo" aseguró Espert a EL DIARIO.

"Queremos darle esperanza a los jóvenes y a la clase media"

"No puede ser que el Estado tenga el tamaño que tiene. No puede ser que haya leyes laborales que provoquen 4 millones de empleados en negro. Le venimos a traer esperanza, sobre todo a los jóvenes. El manejo de la pandemia fue un desastre, no sé testeó a nadie y somos el cuarto país con más muertos. Van a destruir a la gente, este gobierno está haciendo todo mal. La inflación este año va a superar el 60% y va a ver un salto en la pobreza importante. Vamos a trabajar fuerte en CABA y provincia de Buenos Aires y en menor medida pero lo vamos hacer en Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Queremos darle esperanza a los jóvenes y a la clase media en particular. Hoy estuvimos reunidos con el sector hotelero que fue uno de los mas golpeados" destacó.

"Todo lo que toca el Estado lo destruye"

Por su parte, Javier Millei dijo a este medio: "Estamos haciendo gira alrededor del país para que Argentina vuelva a abrazar las ideas que tuvimos en el siglo XIX. La educación está regulada por el Estado, todo lo que toca el Estado lo destruye. Todo funciona mal cuando hablas de seguridad, el país es un charco de sangre. Destrozaron la economía, la hicieron caer 3 veces más que el resto del mundo y quedamos cuarto entre los países con más muertos por millón de habitantes. Con respecto a la pandemia yo exprese abiertamente que estábamos en un gobierno genocida" sentenció.

Agenda en Villa Carlos Paz

Sábado 13/02