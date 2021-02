Huerta Grande: Radicales que lidera Capdevila abren un Ateneo con miras al 2023

La mayoría del radicalismo de Huerta Grande que responde al ex intendente y ex legislador Hugo Capdevila decidió abrir un ateneo partidario para trabajar con miras a los próximos compromisos electorales incluido las elecciones generales del 2023.

La nueva movida radical es encabezada por Hernán Capdevila y surgió luego del desmanejo que se viene dando en el Comité que conduce Germán Corazza y que llevó al centenario partidario a dos derrotas consecutivas en un bastión considerado netamente radical.

Cabe recordar que Hugo Capdevila al finalizar su gestión en el 2015 apoyó la candidatura de Corazza pero con el correr de los años, el caudillo radical y sus seguyidores fueron ignorados por el aparato partidario conducido por el ex candidato derrotado por el actual intendente Matías Montoto.

El malestar fue creciendo dentro del radicalismo de Huerta Grande a tal punto que los radicales molestos se prepararon para ir a internas partidarias previstas para el próximo mes de marzo, pero Capdevila insistió en no presentarse a dichas internas por considerar que no es momento de movilizar a la gente en este momento de pandemia y de lo que se está viviendo el país.

Hernán Capdevila en diálogo con El Diario señaló que "la gente está cansada de cosas que pasan como la asunción de autoridades del comité del grupo elegidas a dedo en reuniones secretas entre Piki Cabanna y Germán Corazza. Se eligieron sin consultar a ningún afiliado del partido."

El caudillo vuelve al ruedo

Esta situación fue la gota que colmó el vaso y llevó a Capdevila a armar un comité paralelo o ateneo para ir trabajando para el 2023.