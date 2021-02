Quién ocupará la banca que deja Menem en el Senado

La actual vicegobernadora riojana, Florencia López, quien acompañó en la boleta al ex presidente, sería la suplente en la Cámara Alta.

Si lo reemplaza López, en la provincia quedaría la vicepresidenta primera Teresita Madera, la diputada provincial.

No obstante, también podría asumir en el Senado Ricardo Guerra, primer suplente de la lista de 2017 y quien fuera ex ministro de Economía del ex gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera.

López fue intendente de Arauco en 2015 y en 2017 acompañó a Menem como segunda en la lista de candidatos a senadores por el PJ de La Rioja.

En cuanto a la muerte del ex presidente riojano, el gobernador Quintela expresó que “fue el último gran conductor que tuvo la provincia”.