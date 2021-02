La mayoría de los vacunados VIP de Córdoba están ligados al intendente Llaryora

El escándalo de la vacunación VIP desatado por Horacio Verbitsky que le costó el puesto al ministro Ginés González García corrió como un reguero de pólvora por todo el país. Así se supo que el jefe del Gobierno porteño, Horacio García Larreta, dispuso a través de su ministro de Salud, Fernán Quirós, que las vacunas gratuitas contra el Covid-19 se apliquen a afiliados a centros de salud privados.

Con 50 mil muertos en todo el país y 2.800 en Córdoba, el acceso a la vacunación contra el Covid-19 también tuvo una fila sin espera: el caso Matías González, nieto de Oscar González, legislador y ex ministro de Salud; fue la punta del iceberg.

En las últimas horas se supo que Ignacio García Aresca, el intendente de San Francisco que responde políticamente al intendente de Córdoba, Martín Llaryora ya recibió las dos dosis de Sputnik V: el 30 de diciembre del año pasado y el 20 de enero.

El legislador radical Marcelo Cossar difundió la lista de 27 personas –la mayoría ligada al intendente Martín Llaryora-, que fueron vacunadas gracias a estar cerca del poder. En la denuncia lo acompañó la legisladora Cecilia Irazusta de la Coalición Cívica.

Entre ellos se destacan Leonardo Lewylle, subsecretario de políticas sociales de la Municipalidad de Córdoba y uno de los funcionarios que baja línea partidaria en los despachos del Palacio 6 de Julio fue vacunado con las dos dosis: el 5 de enero y el 1 de febrero; el subsecretario de Deportes, Medardo Ligorria; y el director General de Planeamiento, Héctor Gattás, ambos vacunados el 17 de febrero.

El concejal Nicolás Piloni, al que Llaryora quería como jefe de bloque de Hacemos por Córdoba fue otro de los privilegiados que recibió las dos dosis de vacuna rusa: el 13 de enero y el 3 de febrero. Piloni, oriundo de Entre Ríos, finalmente no comandará la bancada peronista, donde la mayoría de los concejales responde a Alejandra Vigo, la jefa del PJ de la Capital. La bancada peronista estará al mando de Marcos Vázquez.

Rodrigo Juárez, secretario relator del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba también recibió las dos dosis: el 2 y 25 de enero pasados.

En el listado de funcionarios que recibieron la vacuna y responden políticamente al intendente Llaryora, también están las legisladoras Liliana Abraham –vacunada el 8 y el 29 de enero-; y Alejandra Piasco, vacunada el 11 de enero y el 8 de febrero.

Además accedieron los intendentes Claudia Bordoni (La Tordilla), Neris Garraza (Altos de Chupión); Gustavo Benedetti (Arroyito); David Mercado González (Villa Concepción El Tío); Rubén Para (La Paquita); Adrián Walker (Miramar); Elio Sánchez (El Fortín); José Gualdoni (Alicia); Gustavo Tévez (Brinckmann) y Víctor Blangino de Colonia San Pedro.

También recibieron la vacuna contra el Covid-19 el empresario Gabriel Kloner, director corporativo de Ideas HD, la productora de Hernán Domínguez, el hombre del intendente Llaryora en los medios cordobeses; y el rabino Marcelo Polakoff.

La legisladora Irazusta advirtió que “mi colega legislador Francisco Fortuna me dijo que tenía vacunas disponibles y que, en mi carácter de legisladora mayor de 60 años me la ofreció”. La legisladora lilista agregó que “Fortuna me comentó los beneficios de la vacuna pero le dije que prefería que mi dosis fuese usada por otra persona, ya que me parece poco ético que nosotros nos vacunemos mientras hay personal de salud y mayores con enfermedades preexistentes que todavía no fueron inoculados”.

El legislador y ex ministro de Salud, Fortuna le bajó el tono a la denuncia de la legisladora de la Coalición Cívica: “En la comisión de Labor Parlamentaria hubo una conversación informal sobre este tema cuando se decidió comenzar a funcionar en forma semipresencial con la mitad de los legisladores presentes. Ahí hablamos, si había un consenso entre todos los bloques, de girar una nota al Ministerio de Salud para definir si cabía la posibilidad de inmunizar a los legisladores. No fue algo oculto, sino que se planteó esa posibilidad delante de todos”.

En el Palacio 6 de Julio, la lista presentada por los legisladores Cossar e Irazusta repercutió fuerte: “La mayoría de los 27 allegados al poder que figuran en esa nómina están ligados a Llaryora; en estos momentos hay una reunión en la Privada entre el intendente y un grupo de funcionarios de primera línea que evalúan cómo salir de esta crisis. Le dio en la línea de flotación”, le dijo una fuente de la Municipalidad de Córdoba a El Diario.