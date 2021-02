UCR: Velázquez llama a una alianza para enfrentar a Felpeto

A horas de cerrar el plazo para la presentación de las alianzas y las listas para las elecciones interna de la UCR, el referente en Carlos Paz del sector que lidera Mario Negri, Daniel Velázquez habló de la situación del radicalismo ante la realidad que vive la ciudad.

"Mirá te voy a decir para empezar cuál es el pensamiento mío compartido con el sector que represento. Hoy en la elección de autoridades del Comité Radical de Villa Carlos Paz va más allá de lo partidario. Estamos en un momento de inflexión en la ciudad, un antes y un después, que tiene que ver con esta decisión de ejercer la autoridad que está teniendo el gobierno de Carlos Paz Unido para recuperar los servicios públicos y que estén controlados en general, y en particular con toda esta movida injustificada fuera de cualquier norma, y todo lo que podemos decir que está haciendo la Cooperativa Integral. Entonces, el partido radical tiene que finalmente ponerse del lado de la ciudad. Ya no hablo solo como político metido en la elección interna, sino que habló ya cómo lo que he sido siempre un comerciante o empresario de toda la vida más allá de haber estado circunstancialmente en la política.

Y eso me señala la gente conversando. Son gente de la Hotelera, del comercio, la gente productiva de la ciudad que muchas veces no tiene una voz o no son participes en estas cuestiones, pero que a través mío me dejan llegar me hacen saber su pensamiento."

¿Por qué lo trasladás a las elecciones internas de la UCR?

Porque si hay gente, como para personalizar como (Carlos) Felpeto, como (Natalia) Lenci que están del otro lado de lo que la sociedad demanda, sobre todo, la sociedad productiva de la ciudad, en contra de lo que determina la Justicia en su máxima expresión qué es el Tribunal Superior; o sea, no es que esto fue un capricho, está avalado por la Justicia que nunca se logra en este país. Se esperaron todos los tiempos y yo con esto no estoy fijando una posición oficialista. Lo estoy haciendo desde la imparcialidad de cualquier vecino que lo tiene que hacer. Pero si hay que profundizar bueno, a nadie le gusta que empleados queden sin trabajo, pero tampoco le dieron la posibilidad de que esos empleados continúen con sus fuentes laborales porque cuando el Ejecutivo bajó el proyecto, la misma concejal Lenci no votó para que los trabajadores del agua queden incorporados a la municipalidad con todos los mismos beneficios. Esa es mi postura general.

¿Cuántas listas hay?

La verdad que no sé, pero estoy seguro que hay dos posiciones, quienes queremos estar con la sociedad y quienes quieren seguir con lo que tanto daño le hizo a la ciudad. Nosotros estamos abierto al diálogo, pero ya tenemos la lista formada, pero obviamente con los que nombré recién no, de ninguna manera, porque no queremos ni una foto con ellos por el por el bien de la ciudad y en definitiva el radicalismo tiene tantos tropiezos, finalmente tiene que tomar una actitud coherente y en esto estamos convencidos así. Estamos teniendo charlas hoy y mañana porque este lunes vence la presentación de alianzas entre los distintos núcleos internos, y el martes ya la lista conformada.

Así que como siempre a último momento se van hablando y resolviendo, pero bueno si hay 5 lista hay dos con la que yo seguramente no podré acordar. Hay una de la que vos me decís que no sé quién puede ser, y la de Lucero, si yo te comparto con vos, es muy difícil llegar a un acuerdo con ese chico por las características de él. Por ahí pensamos muy parecido en esto que yo te digo del gobierno, pero no te puedo asegurar si podremos acordar.