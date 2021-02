Cinthia Fernández anunció que será candidata a diputada

La mediática modelo y bailarina Cinthia Fernández afirmó hoy que aceptará una propuesta para postularse como diputada nacional por Unite por la Familia y la Vida, partido que integra la santafesina Amalia Granata.

La propuesta del frente le había llegado hace más de seis meses, pero recién ahora confirmó que aceptará y se lanzará a la política.

"La realidad es que me daba cosa porque no tengo una formación política, pero también es cierto que hay mucha gente que se dedica a eso y tampoco la tiene... Yo me voy a preparar", anunció la panelista de "Los ángeles de la mañana".

Y explicó cuál será su objetivo en su nueva faceta: "Me quiero focalizar en el tema de familia, a la ley de adopciones. Mi amigo César Carozza, que es abogado, me va a asesorar y ayudar en todo esto. Más adelante me gustaría estudiar Ciencias Políticas pero en principio voy a prepararme para esto".

"Hay que dejar de lado los prejuicios. Siempre fui una mujer de opiniones fuertes y me parece que eso puede ser muy positivo", agregó Fernández.