Juan Lucero: «El radicalismo vuelve a ser de los carlospacenses»

La alianza integrada por el avilesismo, el sector que lidera Daniel «Pollo» Velázquez y Unidad Radical se impuso este domingo en la interna del radicalismo. Juan Lucero se convirtió en el nuevo presidente del comité «Elpidio González» de la UCR de Villa Carlos Paz y aseguró: «Vamos a construir un partido para todos y todas, revisando prioridades, profesionalizando y modernizando el comité».

La lista de Radicales Unidos venció por más del 60% de los votos a Todos por Carlos Paz, que tenía a Rodrigo Hereñú Peláez como candidato a presidente.

«La verdad que estamos muy contentos, trabajamos para tener representatividad entre los vecinos y construir un radicalismo en los barrios. Es un radicalismo para los vecinos y no para los dirigentes. Si bien no esperábamos esta gran diferencia, entendemos que quienes concurrieron a las urnas así lo esperaban. Siento una gran alegría no sólo en lo personal, sino por todo el grupo»; destacó Lucero, en diálogo con EL DIARIO.

«La verdad que una plataforma hermosa para las nuevas generaciones que tienen que venir y traer oxigeno a un radicalismo que necesita modernizarse, generar igualdad, traer políticas ambientales, de sustentabilidad y género. Creo que es un premio enorme después de una intervención sin argumentos, los afiliados le devuelven el comité al vecino y a Carlos Paz. El radicalismo es de los carlospacenses, no de un puñado de dirigentes de la capital»; completó.