Capilla del Monte: Ediles de Hacemos por Córdoba cruzaron a Marcelo Rodríguez

Luego que el concejal de Compromiso Federal, Marcelo Rodríguez, criticara duramente al bloque oficialista, la respuesta no tardó en llegar y la interna peronista se intensifica en la ciudad de Capilla del Monte. Los ediles de Hacemos por Córdoba enviaron a EL DIARIO un duro comunicado respondiendo a las críticas de Rodríguez, rechazaron la creación de una comisión investigadora en el Concejo Deliberante y lo responsabilizaron por la deuda municipal.

Según expresaron, la misiva tiene como finalidad «aclararle a los capillenses situaciones que desde el punto de vista del concejal (Rodríguez), distan de la realidad y la transforman en reclamos basados en falacias. No primando la objetividad y demostrando un desconocimiento de las leyes y ordenanzas por las que él juró desempeñar su tarea».

«En primer término, debemos tener en cuenta un aspecto jurídico esencial en este punto, que es lo dispuesto por el artículo N°49 “atribuciones del Departamento Ejecutivo”, y el artículo N° 30 “Atribuciones del Concejo Deliberante” y N° 84 “atribuciones del Tribunal de Cuentas” en la Ley Nº 8102, son atribuciones, lo cual implica una “asignación de competencias” a los fines de distribuir potestades especificas entre los diferentes órganos de ejercicio del poder municipal y no obligaciones imperativas. Por otra parte, debemos tener en cuenta lo dispuesto por el art. n° 49 inciso 14 que dice “remitir al Tribunal de Cuentas el balance anual dentro de los 60 días de terminado el ejercicio” y por el art. n° 84 inc.5 le atribuye al Tribunal de Cuentas dictaminar ante el concejo sobre dicha cuenta en un plazo de 60 días, posteriores a la presentación del DEM. Son todos plazos de carácter ORDENATORIO Y NO PERENTORIO, lo cual implica que son estimativos y cuyo vencimiento no acarrea consecuencias fatales»; expresaron.

Los ediles oficialistas indicaron que dichos plazos «ordenatorios» no se encuentran vencidos para ninguno de los órganos citados, por lo cual aprobar un proyecto para la creación de una comisión investigadora, «además de no corresponder legalmente, tampoco resulta razonablemente oportuno y conveniente».

«Resulta desmesurado y un gasto innecesario disponer la creación de una comisión investigadora con función de auditoria, lo cual implica contar con asesor contable y jurídico simplemente para satisfacer la petición de balances mensuales y un avasallamiento de las competencias del Tribunal de Cuentas al pretender ejercer una atribución de control prematuro de la rendición de cuenta que aún no ha vencido»; aseguraron en el texto.

En el extenso descargo, le recordaron al edil opositor: «Como todos los funcionarios de nuestra gestión hemos repetido y repetiremos hasta que se comprenda, cuando nos tocó asumir en la Municipalidad e iniciar el primer día de gestión, fue imposible pretender comenzar las actividades administrativas, económicas y financiera en forma normal, el desorden junto a la falta documental existente, sin sistema de respaldo al día, más la impactante deuda a resolver, nos obligó a replantear toda la estructura administrativa. Resulta sencillo para todos los que tuvieron en su momento la oportunidad de administrar los destinos Municipales minimizar esa realidad, pero todos, inclusive nosotros, vamos a tener que asumir todas las acciones ejecutadas».

En la última parte del comunicado, le remarcaron a Rodríguez que es «llamativo» que haya sugerido la creación de una comisión investigadora cuando -durante su labor de concejal en la gestión anterior y teniendo el apoyo incluso de parte del oficialismo- no hubiese presentado una propuesta simular ante la falta de rendición de cuentas del entonces intendente Gabriel Buffoni.