Quieren politizar la salud en pandemia, no piensan en Carlos Paz

Dos concejales de la oposición y miembros del ATE fueron escrachados en las redes sociales luego de haber irrumpido el viernes pasado en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz para organizar una asamblea (que ha sido considerada ilegal) y paralizar la atención. Aseguran que se trató de una acción orquestada por el gremio que responde al senador kirchnerista Carlos Caserio, dirigentes de la Cooperativa Integral y referentes opositores ligados a Emilio Iosa y Mariana Caserio.

«Quisieron hacer un paro ilegal, nos les importa dejar sin atención a los vecinos de Carlos Paz»; denunció Darío Zeino, secretario de Gobierno de la Municipalidad, quien agregó: «Se metieron de forma intempestiva, violenta, generando alto riesgo sanitario y con la única intención de politizar la cuestión sanitaria en medio de un hecho inédito que está viviendo el mundo: una pandemia».

«Son sectores que conocemos muy bien, los concejales Daniel Ribetti y Gustavo Molina, un sindicato nacional como ATE manejado por Caserio y la dirigencia cooperativista con la complicidad del doctor Iosa. Los carlospacenses tenemos una prioridad que es la salud, así se ha traducido en políticas públicas desde 2011. Estamos avanzando permanentemente en inversiones en el sector y en medio de un proceso complicado. Los dichos de ATE y de estos dirigentes políticos son irresponsables, porque le dicen a la gente que estamos devastando el sistema de salud, vaciándolo, cuando todo lo contrario. Los números hablan por sí solos, cuando Carlos Paz Unido asumió en 2011, menos de 4500 vecinos se atendían por mes en el hospital y ahora, por mes, atendemos a 22 mil vecinos. Eso no es casualidad, tiene que ver con una mejor infraestructura y mejores servicios»; expresó.

«Antes, las guardias tenían cuatro especialistas, ahora tenemos doce especialistas y profesionales por guardia. Se hizo una fuerte inversión en infraestructura y en recursos humanos y quién niegue eso, o desconoce la realidad de Carlos Paz o tiene una clara intención de hacer política con la mentira. Se hicieron inversiones en los Centros de Atención Primaria de la Salud, como en el viejo dispensario de Colinas que anteriormente atendía a no más de 300 personas y ahora es un centro de salud de complejidad que recibe a 4500 personas por mes. Se ha sumado la guardia y atención vespertina, aparatología, el centro odontológico y eso demuestra el desarrollo en materia de salud»; agregó Zeino.

En otro fragmento de la entrevista con EL DIARIO, destacó: «Hemos sido el gobierno que más invirtió en recursos humanos de salud, por eso intentan instalar que todo el personal está precarizado. Hay un grupo muy reducido de médicos y el ATE que intentan forzar la realidad con estas versiones, cuando realmente no hay trabajadores precarizados. Tenemos a todo el personal de salud en blanco a diferencia de otros municipios de la provincia, bajo las normas de contratación que rige en nuestra Carta Orgánica (planta permanente, contrataciones y locaciones). Incluso nuestro gobierno sancionó una ordenanza años atrás, que permite elegir a cada uno de los médicos y personal de la salud si prefieren optar entre un régimen de contrato o locación (siendo esta última elegida por muchos profesionales porque les conviene a ellos). Todos tienen aportes, obra social y han sido uno de los sectores más beneficiados con el pase a planta permanente que dispone la Carta Orgánica durante todos estos años de gestión».

«Estamos defendiendo los derechos de los carlospacenses y sus familias a recibir una buena atención de salud. No podemos permitir ni tolerar que un sector del ATE y representantes opositores quieran politizar la salud, en desmedro de la gente. Lo hacen convocando a paros y asambleas que son ilegales, porque ATE no es un sindicato reconocido y no cumple con los procedimientos legales para llevar adelante estas medidas de fuerza. Quieren sacar una ventaja política con fines exclusivamente electorales, de cara a la elección del Defensor del Pueblo y, como hacen en todo el país, de cara a las elecciones de medio término. Los vecinos saben quiénes son y qué quieren y reconocen el esfuerzo que venimos haciendo. Por eso, hay que poner en conocimiento de los vecinos las mentiras como esto de la precarización y las persecuciones. Velamos por el acceso a la salud de los vecinos y no podemos permitir que quieran paralizar la atención. Quienes lo hagan y adhieran a estas medidas, tendrán que responder por sus actos y se han aplicado descuentos. Esto es para garantizar la atención de Villa Carlos Paz»; completó.