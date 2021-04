Legisladora pidió a Schiaretti que «se suba a un colectivo»

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad criticó los anuncios hechos por el gobernador y el ministro de Salud: “Después de más de un año de pandemia y un nuevo pico de casos, es lamentable que no haya ni un mínimo de autocrítica, ni medidas concretas. No hubo ningún anuncio sanitario serio, solamente aceptar que los casos se van a multiplicar como si fuera una condena sobre la cual no puede hacerse nada. Y en ese contexto, en lugar de fortalecer el sistema público de salud y a sus trabajadores, se opta por priorizar a las clínicas privadas. Seguir abriendo nuevas camas sin el personal correspondiente, es condenar al equipo de salud a un colapso. El paro de salud del 8 debería haber servido para que reflexionen, pero el gobierno muestra una vez más su desprecio hacia la salud pública”.



“Lejos de lo que hace falta, insisten con las clases presenciales justo hoy que acaba de fallecer el primer docente por coronavirus en la provincia y se empeñan en mantener abiertas todas las actividades económicas no esenciales, al tiempo que le piden a la población que mantenga las medidas de seguridad. Invito al Gobernador a que se suba a un colectivo, como hacen los trabajadores todos los días, a ver si puede mantener la distancia. Es muy fácil mandar a los demás a trabajar desde una oficina en el Panal y siendo uno de los pocos vacunados. Porque en los hechos, estamos muy lejos de la promesa de vacunar al 70% de la población.”



“Parece que el gobierno ha decidido que la segunda ola nos golpee de la peor manera, desde la izquierda vamos a seguir insistiendo en todos los ámbitos para que se apliquen las medidas necesarias, que eviten los contagios masivos y protejan de verdad la salud de la población, porque las vidas de los trabajadores valen y para cuidarlas hacen falta vacunas, restringir las actividades económicas no esenciales y discutir los protocolos con todos los trabajadores que son los que mejor saben cómo cuidarse y que las patronales no se los permiten” concluyó Echevarría.