«Los Caserio se bajan de una elección, pero compiten en otra»

El núcleo peronista «Juntos Somos Carlos Paz» cuestionó hoy la decisión del Partido Justicialista de bajarse de la elección del Defensor del Pueblo y responsabilizó de la decisión al senador kirchnerista Carlos Caserio y a su hija, la ex candidata a intendente Mariana Caserio. Días atrás, se había conocido un documento emitido por la conducción del PJ carlospacense, donde se justificaba la decisión de no participar de los comicios por el contexto de pandemia que atraviesa el país, al tiempo que buscaba deslegitimarse la función de la Defensoría del Pueblo.

«Nos parece muy contradictorio que saquen un comunicado diciendo que no van a participar de la elección del Defensor del Pueblo por la pandemia, y por otro lado, hagan campaña para las elecciones legislativas. Nosotros no estamos de acuerdo con esta decisión que ha tomado el sector del PJ que representa a Carlos y Mariana Caserio, creemos que el peronismo debe tener candidato propio y participar de un proceso democrático que tiene un gran valor para la sociedad y está contemplado en nuestra Carta Orgánica»; destacó Hernán Sanguinetti, integrante de Juntos Somos Carlos Paz.

«También venimos trabajando junto al intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, para apoyar al gobernador Juan Schiaretti en el Valle de Punilla y a los candidatos de Hacemos por Córdoba en las próximas elecciones legislativas. Debemos legitimar los procesos democráticos y debemos respetarlos. Ahí vemos que existe una gran contradicción, porque los Caserio dicen que no se debe realizar la elección del Defensor del Pueblo porque no están dadas las condiciones y al mismo tiempo, encabezan la lista del kirchnerismo para las elecciones legislativas. Y ahí parece que sí están dadas las condiciones. ¿Si no se presentan ahora a la elección en Carlos Paz por qué se presentan en las legislativas en septiembre?. Si el contexto mundial, nacional, provincial y local no cambiará, será el mismo»; sostuvo.

«La semana pasada, salieron a firmar un documento con dirigentes del Valle de Punilla para respaldar la candidatura del senador Caserio y ahora no se quieren presentar a la elección del Defensor del Pueblo. La elección se tiene que hacer, hay que votar e invitar a la gente a que vote. Obviamente, se deben cumplir todas las medidas sanitarias que hagan falta, pero no se puede deslegitimar una elección como esta y culpar a la pandemia. Quizás no han encontrado un candidato para presentarse y por eso hacen esto. El Defensor del Pueblo debe ser elegido por la ciudadanía, porque defiende los derechos de las personas y no de un sólo sector político»; agregó Sanguinetti.

«Nosotros somos un espacio peronista que defiende el federalismo e invitamos a todos los que deseen sumarse a contactarnos en nuestro Facebook e Instagram: Juntos Somos Carlos Paz. Todos aquellos que se quieran sumar a nuestro espacio, están invitados a acercarse y participar. También tenemos un email: JusCPaz@gmail.com»; completó.