Avilés sobre los tribunos condenados: «Eran parte de un entramado de corrupción»

El ex intendente Esteban Avilés se pronunció hoy sobre la condena que recibieron los ex tribunos de Villa Carlos Paz, a quienes él mismo había denunciado hace quince años por la compra pétalos de rosa, vaselina y champán, entre otros gastos irregulares que fueron cometidos durante el gobierno de Carlos Felpeto. En diálogo con EL DIARIO, reconoció que tiene un «sabor amargo» y que esperaba un juicio oral y público, «una pena de cumplimiento efectivo y ejemplificadora y acorde al daño que le hicieron a la ciudad».

Avilés era concejal en el año 2006, cuando formalizó la denuncia contra Graciela Diana (UCR), Alejandro Vega (UCR) y Carlos Benci (PJ) por una serie de gastos injustificables que derivaron en una condena por peculado.

Entre los 56 hechos que se les imputaron, se encontraba la adquisición de elementos como comida de perros, platos de cerámica, helados, crema de leche, tortas, bebidas varias, bombones, tarjetas telefónicas y hasta fiambres.

Tras haber conocido el fallo de la Cámara Primera del Crimen de Córdoba (que condenó a los acusados a tres años de prisión en suspenso) en un juicio abreviado, Avilés dijo: «No debemos perder de vista el contexto político en el que se sucedieron los hechos. Ellos formaban parte de un gobierno que tenía este signo característico. Al punto que el ex intendente Carlos Felpeto (quien firmó todos estos gastos) no quiso constituirse como querellante en la causa y eso impidió que fuésemos a un juicio oral y público y los ex tribunos tuvieran la condena que merecían. Creo que no fueron condenados acorde al daño económico e institucional que le ocasionaron a Villa Carlos Paz».

«Ellos mismos, ante la abrumadora cantidad de pruebas que había, reconocieron los hechos y depositaron en una cuenta bancaria un millón y medio de pesos para resarcir económicamente los gastos que se habían cometido. Sin embargo, recibieron una pena que no es de cumplimiento efectivo. Ellos formaban parte de un entramado de corrupción, un gobierno al que Carlos Paz Unido puso fin en una elección que marcó un quiebre en la historia de la ciudad»; destacó.

«La sociedad votó contra esa corrupción, eligió una gestión comunitaria de valores, de transparencia, de respeto por las instituciones y los vecinos. Miren qué diferencia, que los tribunos del felpetismo terminan condenados por peculado y uno de los tribunos de Carlos Paz Unido, Daniel Gómez Gesteira, se convierte en intendente con una labor intachable al frente del Tribunal de Cuentas durante mi gestión»; completó.