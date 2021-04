Contundente rechazo de vecinos a la movilización de ATE y la oposición

Los vecinos de Villa Carlos Paz rechazaron la movilización convocada por el gremio ATE, punteros políticos y representantes de la Coopi frente a la Municipalidad. Apenas un puñado de dirigentes y líderes sindicales se dieron cita frente al Palacio 16 de Julio para reclamar contra el gobierno y exigir la reincorporación de un grupo de trabajadores del sistema de salud.

Pese al intento de algunos ex candidatos a intendente por movilizar a vecinos de los distintos barrios, la sociedad carlospacense no se prestó al uso político de la pandemia y hubo un notable vacío en la convocatoria.

No hubo médicos, no hubo enfermeras, casi no hubo vecinos y sí pudieron verse algunos rostros vinculados a la Cooperativa Integral, al gremio ATE y punteros de Mariana Caserio, Carlos Felpeto, Rodrigo Serna y Emilio Iosa.

Es importante destacar, que los organizadores de la movilización se autoproclamaban en defensa de la salud, siendo que hace algunas semanas se firmó un nuevo acuerdo salarial con los trabajadores de la salud.